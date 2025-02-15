Суд покарав інспектора з паркування, який оштрафував нардепа від «Слуги народу»

Контролер носив погон «підполковника поліції», не маючи для цього підстав

Інспектор з паркування відділу муніципальної інспекції Кам’янець-Подільської міської ради Микола Шевчук отримав 17 тис. грн штрафу за незаконне використання атрибутів Національної поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, адмінпротол на інспектора оформила працівниця поліції після моніторингу соцмереж. Зокрема, 11 листопада 2024 року на фейсбук-сторінці народного депутата від «Слуги народу» Ігоря Марчука було опубліковано світлину, на якій політик у компанії інспектора з паркування Миколи Шевчука «подякував за штраф за паркування в невідповідному місці».

«Хочу подякувати пану Миколі Шевчуку, інспектору з паркування за принципову і відповідальну позицію щодо санкцій. Коли він впізнав у мені народного депутата, то спокійно продовжив фіксацію порушення й виписку квитанції, а не намагався якимось чином допомогти мені уникнути штрафу. Часи і система змінюються...» – написав «слуга» Марчук.

На фотознімку видно, як на куртці інспектора прикріплена нашивка з позначенням спеціального звання підполковник поліції.

У суді контролер вини не визнав. Розповів, що його безпосередня робота пов’язана зі спілкуванням з правопорушниками, і щоб уникнути конфліктів, на одязі розмістив погони поліцейського. Шевчук зауважив: на попередній роботі (у податковій службі) мав таке ж звання.

Інспектор підтвердив, що 11 листопада 2024 року оштрафував нардепа Марчука. У відповідь обранець запропонував сфотографуватися. Згодом він дізнався, що політик опублікував це фото у Facebook.

На думку Феміди, провину інспектора доведено. Натомість він намагався уникнути адміністративної відповідальності, штучного затягуючи терміни розгляду справи.

Постанова суду першої інстанції може бути оскаржено в апеляції. Якщо апеляційна інстанція все залишить без змін, інспектору треба буде сплатити штраф протягом 15 днів.

Як повідомляв «Главком», Печерський райсуд Києва оштрафував на 5,1 тис. грн нардепа і ліквідатора політичної партії «Опозиційна платформа-За життя» Юрія Бойка за порушення подання фінансового звіту партії.