Китай, Росія та Іран проведуть спільні військові навчання

Китай відправить на навчання есмінець Baotou та судно постачання Gaoyouhu з 47-ї оперативної групи ескорту ВМС

Міністерство оборони Китаю анонсувало військово-морські навчання «Пояс безпеки-2025» за участю Ірану та Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву китайського оборонного відомства.

Навчання відбудуться поблизу іранського порту Чабахар в Оманській затоці. У заяві зазначається, що вони допоможуть забезпечити безпеку в стратегічно важливому регіоні транспортування енергоносіїв.

Заходи міститимуть навчальні курси, включаючи удар по морській цілі, пошук та захоплення противника, усунення пошкоджень, а також спільні пошуково-рятувальні операції.

Також у китайському міноборони зазначили, що військові навчання із залученням Ірану та Росії будуть спрямовані на поглиблення військової взаємної довіри та прагматичного співробітництва між військами країн-учасниць. Вони стануть п'ятими спільними військово-морськими навчаннями Китаю, Ірану та Росії з 2019 року.

Міністерство оборони Китаю також заявило, що навчання переважно будуть зосереджені на навчальних курсах у нетрадиційних галузях безпеки. Заходи заплановані на важливому стратегічному маршруті для транспортування енергоносіїв.

Китай відправить на навчання есмінець Baotou та судно постачання Gaoyouhu з 47-ї оперативної групи ескорту ВМС.

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