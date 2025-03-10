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Речник «Хортиці» повідомив, де росіяни намагаються прорвати українську оборону

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Речник «Хортиці» повідомив, де росіяни намагаються прорвати українську оборону
Трегубов: Зараз у принципі спроможності українських військ поступово, але зростають
фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

На Донеччині й Луганщині російська армія стикається з кризою постачання та нестачею особового складу

Російські окупанти в Донецькій та Луганській областях шукають місця, де можна прорвати українську оборону. Водночас спроможності ЗСУ в регіонах поступово зростають. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речника ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері телемаратону.

За його словами, на Донеччині й Луганщині російська армія стикається з кризою постачання та нестачею особового складу.

«Вони шукають хоч якісь місця, де у них є якась потенційна можливість прориву. Інша справа, що насправді, мені здається, зараз у принципі спроможності українських військ поступово, але зростають, а росіяни починають стикатися з певною кризою, в тому числі постачання, і нестачею особового складу», – сказав Трегубов.

Водночас він підкреслив, що ворог не відмовився від ідеї вийти на адміністративні кордони цих двох областей.

«Інша справа, що, будемо чесні, вони дуже далекі від цієї цілі. Навіть невелику частину Луганської області, яку вони не змогли захопити, вони не можуть захопити досі. Хоча зараз там (це наш Луганський напрямок) – чергове загострення», – розповів речник.

Також Трегубов додав: окупанти нині більше використовують мотоцикли й багі для просування, оскільки колони важкої техніки й танків швидко знищують БПЛА.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили низку важливих стратегічних обʼєктів російського агресора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, у ніч на 9 березня, у Рязанській області РФ уражено нафтопереробний завод окупантів, задіяний у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано вибухи у районі цілі.

До слова, тепла погода ускладнила просування росіян на Куп'янському напрямку, зокрема у районі річки Оскіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Оперативно-тактичного угрупування військ «Хортиця» Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

«Вони максимально намагалися скористатися заморозками, щоб перекинути якісь сили просто по льоду. Їм це частково вдалося. Вони якісь сили по льоду перегнали, але зараз льоду вже немає, і їм доведеться повертатися до тактики перекидання за рахунок малих плавучих засобів на кшталт гумових човнів», – сказав він. Таким чином логістика ворога у районі річки Оскіл порушена.

Теги: війна росіяни ворог Facebook Генштаб армія окупанти

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