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Вчорашній удар по Полтавщині: яка ситуація з газопостачанням в області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Вчорашній удар по Полтавщині: яка ситуація з газопостачанням в області
фото з відкритих джерел

Жителі Полтавщини знову з газом

На Полтавщині, де Росія вчора пошкодила газову інфраструктуру, ремонтні бригади завершили роботи. Про це повідомляє пресслужба місцевої обласної військової адміністрації.

«Станом на ранок газопостачання, яке було припинено в результаті ворожого обстрілу 11 лютого, відновили усім споживачам», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині. Без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі російські терористи здійснили атаку на газову інфраструктуру.

У зв’язку з масованої ракетною атакою в Україні запроваджували аварійні відключення. 

Згодом стало відомо, що унаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз» у Полтавській області. Обійшлося без постраждалих. 

«Група Нафтогаз» запевнила, що вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням у Полтавській області.

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Теги: газ Полтавщина війна росія окупанти

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