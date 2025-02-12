Вчорашній удар по Полтавщині: яка ситуація з газопостачанням в області
Жителі Полтавщини знову з газом
На Полтавщині, де Росія вчора пошкодила газову інфраструктуру, ремонтні бригади завершили роботи. Про це повідомляє пресслужба місцевої обласної військової адміністрації.
«Станом на ранок газопостачання, яке було припинено в результаті ворожого обстрілу 11 лютого, відновили усім споживачам», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині. Без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі російські терористи здійснили атаку на газову інфраструктуру.
У зв’язку з масованої ракетною атакою в Україні запроваджували аварійні відключення.
Згодом стало відомо, що унаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз» у Полтавській області. Обійшлося без постраждалих.
«Група Нафтогаз» запевнила, що вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням у Полтавській області.
Коментарі — 0