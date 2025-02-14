Ексфутболіст з РФ поскаржився, що в Німеччині залишився без російських телеканалів

Савичев: 25 років я їм подобався, а потім раптом перестав подобатися

Російський ексфутболіст та автор «золотого» голу збірної СРСР на Олімпіаді-1988 у Сеулі Юрій Савичев розповів про зміну ставлення до громадян РФ, які проживають у Німеччині, після початку повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, він поскаржився, що був змушений залишитися без російського телебачення.

«Нам одразу «відрубали» російські телепрограми. Прийшов папір про те, що відключають. Знайшли простий вихід – взяли модерніший телевізор, де все є в інтернеті. Раніше платили сім євро за чотири російські програми, а зараз узагалі є все. Але спочатку притиснули нас добре», – сказав Савичев у розмові з російськими пропагандистами.

Також він розповів, що був змушений у Німеччині змінити банк.

«Щойно все почалося, викликали до банку – перевірили рахунки на наявність доходів із Росії. Більше того, з банку, клієнтом якого я був 25 років, прийшов папір: «Ми закінчуємо співпрацю з вами. Переходьте до іншого банку». Кажу: Причину назвіть. Відповідають: «Ми не зобов'язані». 25 років я їм подобався, а потім раптом перестав подобатися? Це не тільки у мене, а й у всіх росіян у Німеччині. Пішли до іншого банку – теж відмовили. Тільки в третьому сказали: «Це якась нісенітниця, політика». У результаті там відкрили рахунок. Коли все це почалося, ставлення дуже змінилося. Тут усі газети пишуть таке, що краще не читати і не засмучуватися – одна брехня», – розповів ексфутболіст.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували окупанта Вадима Ямбаршева – він грав у футбол на аматорському рівні, а також проходив службу у військовій частина 25594, яка причетна до обслуговуванням Стратегічних ядерних сил Росії. Про це інформує Watchers.

Зазначається, що Ямбаршев народився 6-го лютого 1999 року. У 2015-2017 роках грав у складі команди «Кукнур» (село Кукнур, республіка Марій Ел).

Ця команд грає турніри аматорського рівня. Зокрема, «Кукнур» є багаторазовим призером чемпіонату Сернурського району.

Ямбаршева поховали 20 січня 2025 року, але зник безвісти він ще восени минулого року.

ЗМІ вдалося знайти допис про розшук окупанта в соціальній мережі Вконтакте, залишений, скоріше за все, кимось з його батьків 26-го грудня 2024 року.

«Шукаю сина – Ямбаршева Вадима Леонідовича, 06.02.1999 р.н. Позивний «Кеша» в/ч 25594. 31.10.24 відправили на завдання, 02.11.24 не вийшли на зв’язок на Торецькому напрямку. Хто бачив чи воював з ним – напишіть, будь ласка, дякую» , – йшлося у дописі.

Згідно з інформацією BBC, військова частина 25594 (саме про неї йдеться мова у дописі про розшук Ямбаршева) також відома, як арсенал 12-го головного управління Міністерства оборони росії, яке займається обслуговуванням Стратегічних ядерних сил РФ.

Сама частина розташована у місті Вологда-20.