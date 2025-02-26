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Начальник штабу «Азова» Богдан Кротевич залишає посаду

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Начальник штабу «Азова» Богдан Кротевич залишає посаду
У 2021 році Богдан Кротевич очолив штаб «Азову»
фото: Українська правда

Побратими військового не уточнюють причин, через які він іде з посади

Підполковник Богдан «Тавр» Кротевич завершує військову службу. Він залишає посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис «Азову».

«Тавр» приєднався до бригади у 2014 році, пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС і розвивав підрозділ, кажуть його побратими.

У 2021 році Богдан Кротевич очолив штаб «Азова». Після початку повномасштабного вторгнення Росії боєць долучався до управління обороною Маріуполя, був помічником командира.

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фото: Азов

Після повернення з російського полону у вересні 2022-го Тавр продовжив розвивати «Азов», координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року.

Повернувшись до виконання обовʼязків начштабу, Кротевич керував обороною та контрнаступальними діями «Азова» на Кремінському та Торецькому напрямках. Побратими військового не уточнюють причин, через які він іде з посади.

«Азов» сформував мене, в першу чергу, як чоловіка та патріота своєї держави, за що я завжди буду вдячний підрозділу та всьому його колективу», – каже Тавр.

Раніше начальник штабу полку «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич ініціював розслідування щодо одного з військових генералів. Кротевич звернувся до Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це Кротевич повідомив у своєму дописі в Telegram 

Коротевич не назвав прізвища генерала, стосовно якого він написав листа в ДБР. На думку «азовця», ця людина відповідальна за втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів. Генерал, за словами Кротевича, «вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал».

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Теги: війна Азов

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