Найміцніші стосунки чехи мають зі словаками

Українці є більш прийнятними сусідами для чехів, ніж росіяни. До початку повномасштабної війни все було навпаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані січневого опитування, яке провело агентство Stem.

Опитування показало, що повномасштабна війна в Україні змінила сприйняття чехів до росіян і українців. До початку великої війни до 50% людей без проблем жили б поруч з громадянином Росії, зараз таких лише 35%. Для українців, з іншого боку, тенденція зворотна: на початку тисячоліття лише близько десятої частини чехів вважали б українців своїми сусідами, а зараз близько 46% не мали б жодних проблем.

Результати соцопитування інфографіка: Stem

Водночас найміцніші стосунки чехи мають зі словаками, що також пояснюється історичним розвитком і близькістю двох народів. 93% респондентів вітали б чехів як сусідів, і лише один відсоток не зміг відповісти на це запитання. Значна частина суспільства також позитивно ставилася б до свого сусіда, якби він був англійцем (83%), американцем (81%), французом (79%), німцем чи хорватом (73%) або євреєм чи в'єтнамцем (71%).

З іншого боку, іноземці з Близького Сходу, тобто афганці, сирійці або араби, мають найгіршу репутацію. Лише близько 20 відсотків респондентів, тобто менше чверті чехів, вважали б їх сусідами без проблем, тоді як від 20 до 30 відсотків опитаних вважали б їх «абсолютно неприйнятними».

Також чехи негативно ставляться до ромів. Лише 24 % респондентів вітали б їх як сусідів.

Крім того, 38% респондентів вважають, що кожна людина, яка проживає в Чехії, повинна мати право на отримання громадянства, незалежно від її національності чи етнічного походження. Така ж частка респондентів висловила думку, що кожна етнічна група або меншина повинна мати можливість жити відповідно до своїх традицій і звичаїв. Менше двох третин респондентів вважають, що іноземні громадяни, які проживають у Чеській Республіці, становлять занадто великий ризик для безпеки.

Нагадаємо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє воєнний стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

До слова, після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Тим часом очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського перевищує аналогічний показник для президента Дональда Трампа в США на 4-5%.