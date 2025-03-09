Окупанти вночі запустили по Україні понад сотню дронів: як відпрацювала ППО

Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки дронів

У ніч проти 9 березня 2025 року російські загарбники атакували Україну 119-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали з Орла, Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Чауда.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, триває 1110-й день повномасштабної війни.

Ввечері 8 березня російські терористи завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Запоріжжя. Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу. Триває ліквідація наслідків атаки, всі екстрені служби на місці.

Також сьогодні опівночі російські БпЛА атакували Ізюмський та Чугуївський райони Харківщини.

Зокрема, у Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад, пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, лікарня, кафе та авто. Спалахнула пожежа на площі 50 м². У с. Кочеток ударом пошкоджено будівлю дитячого закладу, горіли конструктивні елементи.