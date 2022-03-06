Робітники у Великій Британії відмовилися розвантажувати корабель із російською нафтою

Судно під німецьким прапором отримало дозвіл на стоянку від адміністрації порту

Робітники у Великій Британії відмовляються розвантажувати російську нафту з корабля під німецьким прапором, який пришвартований до великого нафтопереробного заводу. Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, судно Seacod перебуває на терміналі на річці Мерсі, звідки нафту зазвичай перекачують на нафтопереробний завод Стенлоу. Уряд Великої Британії заборонив захід у свої порти суднам, які мають «будь-який сосунок до Росії», через вторгнення країни в Україну.

Проте профспілка Unite заявила, що вантаж не підпадає під заборону, і закликала міністрів «закрити цю лазівку».

Водночас оператори Stanlow Essar заявили, що судно під німецьким прапором отримало дозвіл на стоянку від адміністрації порту в четвер.

Представник нафтопереробного заводу, який постачає 16% автомобільного палива у Великобританії, сказав, що підприємство «цілком дотримується законодавчих рамок, запроваджених урядом Великої Британії щодо Росії». Фірма заявила, що раніше цього тижня відмовила танкерам під російським прапором.

Шерон Грем, генеральний секретар Unite, заявила, що вони поінформували компанію про те, що «робочі Unite на об'єкті за жодних обставин не розвантажуватимуть російську нафту, незалежно від національної належності судна, яке її доставляє».

Раніше британсько-нідерландська компанія Shell відреагувала на критику свого рішення придбати нафту з РФ на фоні вторгнення російських військ до України.

Раніше стало відомо, що Shell виходить із «Північного потоку-2».

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