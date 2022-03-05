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    Puma закриє всі магазини в РФ

    Поставки спортивних товарів у країну-агресорку припиняються<br /><br /> - Puma закриє всі магазини в РФ
    Поставки спортивних товарів у країну-агресорку припиняються

    фото: PumaGroup/ Facebook

    Компанія розірве співпрацю з російською баскетбольною асоціацією

    Один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів – компанія Puma призупиняє роботу всіх своїх магазинів на території Росії. Про це йдеться в заяві компанії у Facebook.

    Також компанія оголосила про припинення поставок до Росії та співпраці з російською баскетбольною асоціацією.

    Крім цього, у Puma заявили, що організували безкоштовне житло для своїх працівників та їхніх родин в Україні у західній частині країни. А колеги у Польщі, Чехії, Угорщині та Румунії допомогли забрати інших українських колег на кордоні та надати їм житло.

    Також компанія допомагає з продуктами.

    Як стало відомо, Стівен Кінг та інші відомі письменники розірвуть контракти з Росією.

    Нагадаємо, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

    Раніше стало відомо, що Microsoft йде із Росії. Загалом понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

    А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ, тепер великі мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola.

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    Теги: Росія санкції житло
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    Puma закриє всі магазини в РФ