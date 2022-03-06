Shell буде працювати в РФ, але обіцяє передати Україні гроші за російську нафту

Shell відреагувала на критику МЗС України про те, що російська нафта «пахне українською кров’ю»

Компанія направить прибуток до спеціального фонду

Британсько-нідерландська компанія Shell відреагувала на критику свого рішення придбати нафту з РФ на фоні вторгнення російських військ до України. Про це йдеться на офіційній сторінці компанії у Twitter.

Shell поширила офіційну заяву, в якій спробувала пояснити мотиви купівлі російської нафти. Компанія визнала, що не може в короткі терміни повністю відмовитися від поставок з РФ.

«Ми приголомшені війною в Україні і чітко заявили про свій намір вийти зі спільних підприємств із «Газпромом». Але відповідно до чинних санкцій ми працюємо над тим, щоб і надалі надійно постачати енергію нашим клієнтам», – йдеться в заяві Shell.

Компанія додала, що направить весь прибуток від обмеженої кількості реалізованої російської нафти до спеціального фонду. Пізніше разом із благодійними організаціями Shell витратить ці кошти на гуманітарну допомогу жертвам агресії РФ в Україні.

«Ми передамо прибуток від обмеженої кількості російської нафти, яку ми маємо придбати, до спеціального фонду. Ми працюватимемо з партнерами з допомоги та гуманітарними агенціями протягом найближчих днів і тижнів, щоб визначити, куди саме будуть спрямовані кошти», – повідомили у нафтовій компанії.

Shell Oil купувала нафту зі значною знижкою, заявляючи, що повинна була виконати контракт на закупівлю, укладений ще до вторгнення Росії до України.

Після різкої критики з боку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який у своєму мікроблозі в Twitter заявив, що російська нафта «пахне українською кров’ю», в компанії ухвалили рішення передати прибуток фонду допомоги українським біженцям.

Раніше стало відомо, що Shell виходить із «Північного потоку-2».

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