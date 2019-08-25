Родичі померлих у російських СІЗО вийшли на пікет під час саміту G7



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Фото: Владимир Осечкин

Росія не гарантує права на особисту недоторканність і безпеку, а тортури донині активно використовуються силовиками

У французькому Біарріці під час саміту G7 вийшли на пікет росіяни, чиї родичі померли в російських СІЗО.

Про це повідомляє російський правозахисник, засновник соцмережі Gulagu.net Володимир Осєчкін, який виїхав і зараз живе у Франції, пише Радіо свобода.

«Ми закликаємо лідерів саміту G7 звернути увагу на те, що в Росії де-факто не працює Декларація прав людини і Європейська конвенція з прав людини, влада не гарантує права на особисту недоторканність і безпеку, а тортури донині активно використовуються співробітниками ФСБ, МВС і Федеральної служби виконання покарань як одного з основних методів оперативно-розшукової діяльності і розкриття злочинів», – повідомив Осєчкін.

Осєчкін опублікував фото двох людей з плакатами «Декларація прав людини не працює у Росії» та «Валерій Пшеничний убитий у в’язниці Санкт-Петербургу 05.02.18. Убивця досі там».

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що схвалить, «якщо хтось запропонує повернути Росію» у групу Великої вісімки.

За інформацією ЗМІ, президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорили можливість запрошення Росії для участі в наступній зустрічі G7 у 2020 році.

Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

Водночас Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт »Групи семи» (G7) наступного року як гостя.

Російського президента не запрошують на засідання G7 з моменту окупації Криму в березні 2014 року.