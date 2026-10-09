Росія анонсувала нові правила служби жінок в армії

Підвищення граничного віку, як стверджують у міністерстві окупантів, має допомогти розширити їхні права на відповідні соціальні гарантії

Міноборони РФ пропонує збільшити граничний вік перебування жінок на службі та пояснює це розширенням соціальних гарантій

Росія планує змінити правила проходження військової служби для жінок. Законопроєкт передбачає підвищення граничного віку перебування на службі з 45 до 50 років. Міністерство оборони РФ пояснило, що зміни мають розширити можливості військовослужбовиць отримувати соціальні гарантії та пільгове пенсійне забезпечення. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву міністерства оборони країни-агресорів, пише «Главком».

Зазначається, що нинішні вікові обмеження створюють труднощі для частини жінок, які спочатку здобули освіту в цивільних закладах вищої освіти, а згодом вступили на військову службу.

За поясненням представників окупантів, такі військовослужбовиці мають обмежені можливості для отримання пільгового пенсійного забезпечення. Підвищення граничного віку, як стверджують у міністерстві, має допомогти розширити їхні права на відповідні соціальні гарантії.

Наразі йдеться про законодавчу ініціативу, яка передбачає збільшення граничного віку служби для жінок на п’ять років – із 45 до 50 років. Інші деталі запропонованих змін у наведеному повідомленні не уточнюються.

Повідомлення про звільшення граничного віку перебування на службі з'явилися на тлі планів РФ продовжувати війну ще декілька років та збільшенням військових витрат.