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Дружина загиблого воїна Даниїла Серфера народила сина (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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У військових Єви та Даниїла Смирнова народився син
фото:Іnstagram/yuunngga/olimpiawhitemustache

Військова-дружина Серфера розкрила імʼя їхнього новонародженого сина

Українська захисниця, операторка FPV-дронів Єва Смирнова з позивним Юнга народила сина. Батько хлопчика, військовий Даниїл Смирнов, більш відомий як Серфер, загинув на фронті місяць тому. Про це пише «Главком» із посиланням на допис подруги військової в Іnstagram.

Син подружжя військових зʼявився на світ 27 вересня, новонародженого назвали Євгеном. «Євген Даниїлович aka mini-Surfer», – зазначила подруга Юнги у підписі до фото.

Дружина загиблого воїна Даниїла Серфера народила сина (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/olimpiawhitemustache

Підтримати Юнгу у лікарню також прийшов батько Даниїла Смирнова.

Дружина загиблого воїна Даниїла Серфера народила сина (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/olimpiawhitemustache

Також поруч була подруга захисниці. На кадрах Юнга показалася вже після пологів.

Дружина загиблого воїна Даниїла Серфера народила сина (фото) фото 3
фото: Іnstagram.com/olimpiawhitemustache

На окремих кадрах можна побачити руку новонародженого Євгена Смирнова із біркою. Хлопчик зʼявився на світ із вагою 3,6 кг та зростом 56 см.

Дружина загиблого воїна Даниїла Серфера народила сина (фото) фото 4

Зазначимо, Даниїл Серфер Смирнов загинув на фронті 28 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині. «Мій Даня Серфер на щиті. Через декілька тижнів має народитися його продовження, наш син, маленький Смирнов. Після цього я помщуся», – писала дружина Серфера Єва Юнга Смирнова. Пара пробула у шлюбі більше року, вони одружилися у липні 2025 року. 

«Главком» розповідав, що відомо про Даниїла Серфера Смирнова. У 18 років він підписав контракт із 3-ю окремою штурмовою бригадою. У складі 3-ї ОШБр Серфер став командиром штурмової групи 2-го механізованого батальйону. Вправно воював на авдіївському напрямку, зокрема брав участь у боях за Авдіївський коксохімічний завод. Поблизу селища Семенівка дістав осколкові поранення, однак після лікування та реабілітації одразу повернувся в стрій.

Згодом Даниїл став головним сержантом підрозділу Young Killers Group у складі Міжнародного легіону Головного управління розвідки МОУ. Свій позивний Серфер отримав через дитяче захоплення – хлопець професійно тренувався та брав участь у змаганнях із серфінгу.

Як повідомляв кореспондент «Главкома», 3 вересня у Києві попрощалися з військовослужбовцем, командиром підрозділу Міжнародного легіону ГУР Даниїлом Смирновим на позивний Серфер у Михайлівському Золотоверхому монастирі. Попрощатися з воїном прийшли понад сотня людей: рідні, побратими, друзі та містяни. Віддати шану захиснику люди прийшли з квітами, утворивши біля монастиря живий коридор пошани.

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Теги: ЗСУ дружина пологи сім'я діти військові

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