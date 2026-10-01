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Сибіга розказав, які нові засоби порятунку від реактивних дронів знайшла Україна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сибіга розказав, які нові засоби порятунку від реактивних дронів знайшла Україна
Сибіга сказав, що Україна не має достатньої кількості інтерсепторів
фото: МЗС/Telegram

Глава МЗС: «Загалом по інтерсепторах (перехоплювачах) складна ситуація»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про нові підходи, які Україна розглядає для протидії реактивним дронам. Про це глава МЗС зазначив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Загалом по інтерсепторах (дронах перехоплювачах – «Главком») складна ситуація. Тому ми сфокусувалися на амуніції для Ф-16. І наші три літаки Бельгія підтвердила», – сказав Сибіга.

Інтерсептори (дрони-перехоплювачі)безпілотники, створені для перехоплення та знищення ворожих повітряних цілей. Їх використовують як один із засобів протиповітряної оборони для боротьби з ударними та розвідувальними БпЛА.

Особливе значення такі системи мають для протидії швидкісним і реактивним дронам, оскільки через високу швидкість таких цілей у військових залишається менше часу на їхнє виявлення та ураження. Перехоплювач повинен швидко зблизитися з ціллю та знищити її в повітрі.

Глава МЗС зауважив, що за попереднім планом ці літаки мали бути поставлені наступного року, однак тепер їхнє постачання очікується вже до кінця цього року.

«Ну і в нас ще є креативні ідеї. Окрім того, що немає достатньої кількості інтерсепторів, треба якось іншими моментами посилювати. Зокрема це легкі fighter jets (реактивні винищувачі – «Главком»), винищувачі», – додав міністр.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна успішно випробувала перехоплювачі, здатні знищувати реактивні шахеди. Розробки одразу двох компаній уже підтвердили свою ефективність у бойових умовах.

До слова, Кирило Буланов повідомив, що Україна вже застосовує у бойових умовах нову технологію для перехоплення російських реактивних шахедів. Київ також готовий обговорювати з міжнародними партнерами доступ до відповідних розробок, щоб прискорити їх масштабування.

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Теги: війна безпілотник Андрій Сибіга

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