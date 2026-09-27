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Кремль масово вербує білорусів на війну

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Кремль масово вербує білорусів на війну
За участь у збройному конфлікті за кордоном білоруський кримінальний кодекс передбачає до семи років ув'язнення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рекрутери обіцяють виплати, житло й швидке отримання російського паспорта

Останніми місяцями білоруський сегмент інтернету заполонили оголошення з пропозицією підписати контракт із російською армією. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Де й як поширюють оголошення

За даними Euronews, рекламу російської військової служби розповсюджують усюди: у Telegram-каналах, Viber-чатах і на сторінках місцевих спільнот, де люди обговорюють побутові питання. Серед дописів про продаж овочів чи пошук репетитора раптом з'являється обіцянка «високої зарплати, соціальних гарантій і російського громадянства» в обмін на участь у війні.

Розслідування DW, TVNET, CityDog і Current Time зафіксували різке зростання кількості таких публікацій. Правозахисна ініціатива Belpol регулярно збирає приклади. За її даними, вербувальники користуються білоруськими номерами телефонів, щоб викликати довіру.

Білорусам пропонують:

  • великі одноразові виплати та високу зарплату (загалом видання оцінює це в еквівалент десятків тисяч євро);
  • житло та харчування;
  • військову пенсію й страхування життя;
  • допомогу з кредитами;
  • «анулювання судимостей»;
  • прискорене отримання російського громадянства.

В одному з оголошень, скриншот якого опублікував акаунт OSB Belpol у X, пропонували контракт з одноразовою виплатою 4,35 млн рублів (близько $51,6 тис.) і швидку видачу російського паспорта.

Вербувальники запевняють, що така служба «легальна» і не є найманством: нібито це «служба в армії Союзної держави». Автори матеріалу нагадують, що за участь у збройному конфлікті за кордоном білоруський кримінальний кодекс передбачає до семи років ув'язнення. У серпні «Главком» повідомляв, що зник сайт «Защитник.БЕЛ», через який набирали охочих.

Хто потрапляє в схему

За даними досліджень, серед рекрутів переважають чоловіки з невеликих міст і сіл, люди з низькими доходами, боргами або проблемами із законом. Багато хто не розуміє правових наслідків, дехто просто шукає швидкі гроші. Правозахисники наголошують, що іноземців часто відправляють до штурмових підрозділів, де втрати особливо великі.

Схема проста. Людина відгукується на оголошення, і з нею зв'язується вербувальник з білоруським номером. Він розповідає про гроші, пільги та нібито «законність» служби. Далі пропонує швидко оформити документи й поїхати до Росії, найчастіше через Смоленськ чи Псков. Там людина підписує контракт і стає військовослужбовцем РФ: шляху назад, за оцінкою видання, майже немає. Крім ризику загинути, такі люди можуть втратити громадянство Білорусі або зазнати обмежень у правах.

Реакція Мінська й розрахунок Кремля

Білоруське суспільство, за словами журналістів, реагує з тривогою: люди скаржаться на масовий спам-набір, дехто звертається до МВС, але відповіді майже немає. Режим Олександра Лукашенка офіційно не визнає, що вербування триває, проте нічого не робить, щоб його зупинити: Білорусь надто залежить від російських субсидій, щоб відкрито суперечити Кремлю. Водночас у самій країні посилюють мобілізаційні заходи, що додає тиску на чоловіків призовного віку.

Euronews вважає, що це не хаотичні оголошення, а скоординована кампанія в межах російської стратегії поповнення особового складу. Правова рамка Союзної держави, за оцінкою видання, дає Москві додаткову свободу: Росія намагається подати «рівні права» громадян обох країн як «рівні обов'язки», зокрема й військову службу. В Інституті вивчення війни (ISW) попереджають, що таке трактування може стати підставою для тиску на білорусів і спроб їхньої мобілізації. Чим довше триває війна, тим агресивнішою стає ця кампанія.

Нагадаємо, 22 серпня «Главком» писав із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України, що через російську армію вже пройшли майже 2,9 тис. громадян Білорусі, щонайменше 440 із них загинули.

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Теги: Білорусь росія війна гроші

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