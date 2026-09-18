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Кількість тривог зменшилася? Чи справді Путін взяв тимчасову паузу на час виборів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кількість тривог зменшилася? Чи справді Путін взяв тимчасову паузу на час виборів
Росія скоротила кількість атак, але тривоги не припинилися
фото: volyninfa.com.ua

У перший день голосування РФ запустила менше ударних дронів, ніж напередодні, однак повітряні тривоги та загрози застосування балістики в Україні не припинилися

На тлі початку триденних виборів до Державної думи Росії інтенсивність російської повітряної атаки на Україну в ніч проти 18 вересня знизилася порівняно з попередньою добою. Водночас говорити про припинення ударів або повітряних загроз немає підстав: упродовж 18 вересня Повітряні сили неодноразово попереджали про небезпеку застосування ракет і безпілотників, повідомляє «Главком».

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 18 вересня Росія атакувала Україну 93 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», дронами-імітаторами «Пародія», а також крилатими ракетами «Бандероль»/«Дань-Т». Серед запущених безпілотників 46 були реактивними. Українська ППО збила або подавила 69 дронів і три крилаті ракети. Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 13 локаціях.

Це менше, ніж під час атаки попередньої ночі. У ніч проти 17 вересня російські війська запустили 157 ударних безпілотників, а також застосували протикорабельні, балістичні та крилаті ракети. Тоді влучання ракет і дронів зафіксували на 36 локаціях. Таким чином, лише кількість застосованих ударних БпЛА за добу скоротилася приблизно на 41%.

Втім, зниження кількості засобів повітряного нападу протягом однієї ночі саме по собі не свідчить про стале скорочення російських атак. Ще в ніч проти 15 вересня Росія запустила 200 ударних безпілотників, 187 із яких українські сили збили або подавили.

Крім того, російська атака в ніч проти 18 вересня мала наслідки для цивільного населення. На Київщині внаслідок удару дронів постраждали п'ятеро людей, серед яких троє дітей. На Харківщині російський удар призвів до загибелі людини.

Повітряна небезпека не зникла і вдень 18 вересня. Повітряні сили повідомляли про активність російської тактичної авіації, загрозу застосування балістичного озброєння та ракетну небезпеку для окремих областей. Зокрема, попередження оголошували для Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та інших областей.

Зниження інтенсивності нічної атаки збіглося в часі з початком у Росії виборів до Державної думи. Голосування стартувало 18 вересня і триватиме три дні – до 20 вересня включно. Це перші парламентські вибори в Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Теги: тривога укриття росія

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