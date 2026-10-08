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Путін готує Росію до затяжної війни: витрати зростуть на 40% – Bloomberg

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Путін готує Росію до затяжної війни: витрати зростуть на 40% – Bloomberg
Значну частину військових видатків засекретили
фото: Getty Images

Москва переглянула бюджетні плани, коли переговори не дали очікуваного результату

Росія у 2026 році витратить на війну проти України близько 17 трлн рублів, або майже $200 млрд. Така сума приблизно на 40% перевищує початковий план, затверджений наприкінці 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією агентства, рішення суттєво збільшити фінансування війни Володимир Путін ухвалив ще наприкінці минулого року. Тоді в Кремлі розраховували, що переговори за участі президента США Дональда Трампа можуть призвести до домовленості з Україною впродовж 2026-го. Після зустрічі Путіна й Трампа в Анкориджі російський лідер, за словами джерела Bloomberg, сподівався, що Вашингтон зможе натиснути на Київ і наблизити завершення війни.

На початку 2026 року в Москві дійшли висновку, що очікуваного прориву не буде. Відтак російський уряд почав прискорено переказувати аванси підприємствам оборонної промисловості та нарощувати інші воєнні видатки. За даними Bloomberg, додаткове фінансування стало однією з причин різкого перегляду прогнозу дефіциту російського бюджету.

Спершу на 2026 рік за статтею «національна оборона» передбачили 12,9 трлн рублів. За підсумками року реальні витрати на війну можуть наблизитися до 17 трлн, тобто майже на $60 млрд перевищити початковий план. Дефіцит бюджету РФ цьогоріч, за очікуваннями, перевищить 7 трлн рублів, хоча спершу уряд закладав 3,8 трлн.

Що витратили за перше півріччя

Масштаби витрат стали помітними вже в першій половині року. За підрахунками Яніса Клюге, дослідника Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки, з січня по червень Росія спрямувала на армію та виробництво озброєнь 10,687 трлн рублів. Це приблизно на 30%, або на 2,46 трлн рублів, більше, ніж за аналогічний період 2025-го. Частка військових видатків досягла рекордного рівня – близько 43,8% усіх федеральних витрат за півріччя.

Значну частину військових видатків засекретили. За оцінкою Клюге, близько 7,1 трлн із 10,687 трлн рублів припало на закриті статті бюджету. Показники дослідник розрахував на основі даних російського міністерства фінансів.

Що закладено в бюджет до 2029 року

Новий проєкт російського бюджету на 2027 рік передбачає 17,1 трлн рублів військових видатків. У 2028-му ця сума знизиться до 16,6 трлн рублів, а у 2029-му – до 16,3 трлн. Про те, що воєнні видатки залишаться головним пріоритетом бюджету на 2027–2029 роки, Путін дав зрозуміти ще в липні.

Раніше Москва планувала стримувати зростання військових витрат, скорочувати дефіцит і відновлювати резерви, виснажені війною. Тепер вона водночас збільшує воєнні асигнування, нарощує внутрішні запозичення та використовує резерви. За даними Bloomberg, російська влада готується й надалі зберігати високий рівень фінансування армії.

Фактичні видатки у 2027 році також можуть виявитися вищими за закладені в бюджеті, йдеться в матеріалі Bloomberg. Співрозмовники агентства пояснюють це тим, що в Кремлі дедалі менше сподіваються на домовленості з Києвом на прийнятних для російського керівництва умовах.

«Путін підвищує ставки», – сказав Bloomberg Кирило Рогов, керівник дослідницької групи Re: Russia, коментуючи довгострокові плани Кремля щодо військових витрат.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що найбагатші росіяни цьогоріч переказали до федерального бюджету рекордні 471 млрд рублів, або понад $5,6 млрд, у вигляді «добровільних внесків».

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Теги: росія бюджет війна путін фінансування

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