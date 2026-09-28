Аналітики ISW назвали умову для нової масштабної мобілізації в Росії

Путін може відкладати непопулярне рішення, однак величезні втрати російської армії здатні змусити Кремль змінити розрахунок уже восени

Російський диктатор Володимир Путін може відкладати масштабну примусову мобілізацію в Росії, поки Кремль оцінює, чи допоможе посилення далекобійних ударів досягти поставлених цілей у війні проти України. Водночас потреба російської армії у поповненні через значні втрати на фронті може підштовхнути його до мобілізації вже цієї осені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяви відомого російського мілблогера, пов'язаного з Кремлем. Він стверджував, що нарощування російського арсеналу для далекобійних ударів є дешевшим за проведення другої мобілізації з економічної, військової та соціальної точок зору.

На думку ISW, Путін може прагнути відкласти масштабну примусову мобілізацію, умови для якої російські посадовці готували попри заперечення Кремля. Спершу Москва може спробувати з'ясувати, чи виявиться достатньою кампанія масованих далекобійних ударів по Україні.

Водночас ключовим фактором, здатним змінити цей розрахунок, аналітики називають потребу у поповненні російських підрозділів через величезні втрати на фронті. За оцінкою ISW, вона може підштовхнути Путіна до проведення масштабної мобілізації вже восени. Українські та інші джерела раніше неодноразово повідомляли про підготовку Кремля до такого сценарію.

ISW вважає, що Путін, імовірно, переглядає свій попередній розрахунок у війні. Раніше він ґрунтувався на припущенні, що російська армія здатна продовжувати наступ доти, доки Москва не досягне своїх цілей або Україна не капітулює.

Нагадаємо, що за оцінкою аналітиків, Кремль дедалі більше покладається на масштабні комбіновані удари балістичними ракетами та реактивними безпілотниками. Пов'язаний із Кремлем мілблогер при цьому визнав фронт «статичним», що ISW розцінює як фактичне визнання майже нульового чистого просування російських військ протягом останніх місяців.

Аналітики вважають, що російський розрахунок значною мірою залежить від можливості масово запускати дешеві реактивні дрони типу «Герань», а також від проблем української протиповітряної оборони.