Росія відправила на бойові завдання військових із ВІЛ попри заборону лікарів – ГУР

Окупанта визнали непридатним до служби ще в лютому, однак командування продовжило залучати його до бойових завдань

Російське військове командування залучає до виконання бойових завдань військовослужбовців із серйозними захворюваннями, навіть якщо військово-лікарська комісія визнала їх непридатними до служби. Один із таких випадків зафіксувала українська розвідка на Покровському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГУР оприлюднило аудіоперехоплення розмови російського військовослужбовця 1-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ, яка бере участь у бойових діях на Покровському напрямку.

За інформацією української розвідки, у росіянина діагностували ВІЛ-інфекцію. За відсутності необхідного медикаментозного лікування захворювання може призводити до серйозних ускладнень.

Ще в лютому військово-лікарська комісія визнала окупанта непридатним до військової служби. Однак відповідне рішення не завадило російському командуванню продовжити залучати його до виконання бойових завдань.

«Окупант має ВІЛ-інфекцію, яка без необхідних медикаментів призводить до ускладнень. Ба більше – ще в лютому лікарська комісія визнала його непридатним до служби, та це не завадило залучати його до бойових завдань», – повідомили в пресслужбі МО.

Сам російський військовослужбовець під час перехопленої розмови розповів, що його списали за рішенням військово-лікарської комісії. Однак остаточного оформлення документів він так і не дочекався.

Через це, за словами окупанта, командування внесло його до списків військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

За даними ГУР, цей випадок свідчить про проблеми з медичним забезпеченням російських військовослужбовців та ставленням командування до особового складу.

Українська розвідка також звернула увагу, що залучення до штурмових операцій військових, яких раніше офіційно визнали непридатними, створює додаткові ризики для російської армії.

Нагадаємо, раніше стало відомо про можливу розробку вакцини проти чуми для російських військовослужбовців у Сибірській протичумній лабораторії, де нещодавно стався резонансний інцидент.