Україна погодилася на негайне та безумовне припинення вогню – Сибіга

Глава українського Міністерства закордонних справ закликав Росію погодитися на такий самий крок

Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню й закликає Росію зробити те саме. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише «Главком».

За словами глави МЗС, Київ послідовно демонструє готовність до припинення бойових дій і неодноразово підтверджував цю позицію на міжнародному рівні.

«Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Закликаємо Росію нарешті зробити те саме», – написав Сибіга.

Раніше міністр наголошував, що Україна готова до беззастережного припинення вогню на суші, морі та в повітрі. Київ також пов'язує початок подальших переговорів із встановленням повної тиші та проведенням гуманітарних заходів, зокрема поверненням українських військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей.

Сибіга також заявляв, що Україна залишається відданою дипломатії та прагне до всеосяжного і тривалого миру. Водночас Київ наполягає на збереженні своїх принципових позицій щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Варто нагадати, що Україна та Росія висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке може стосуватися енергетики та зерна. Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив після розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.