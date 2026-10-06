Вакцина від чуми для армії РФ? Журналісти The Times розкрили деталі роботи лабораторії

Після смерті 28-річної співробітниці та ізоляції майже 200 людей експерти звернули увагу на можливе військове призначення досліджень

Сибірська протичумна лабораторія, де нещодавно стався резонансний інцидент, могла займатися розробкою вакцини від чуми для російських військовослужбовців. Таке припущення висловив професор кафедри мікробного патогенезу Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Брендан Рен. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

«Якщо Yersinia pestis буде використана як біологічна зброя, вакцина для військовослужбовців може виявитися затребуваною», – зазначив Рен.

Yersinia pestis – бактерія, яка є збудником чуми. За словами професора, щороку у світі реєструють близько 2 тис. випадків цього захворювання. Зазвичай чуму можна лікувати антибіотиками, однак останнім часом з'являються штами, стійкі одразу до кількох препаратів. «Якщо в лабораторії ведеться робота з таким штамом, можливості лікування можуть бути обмеженими», – сказав фахівець.

Інцидент у російській лабораторії

На ситуацію також відреагував американський науковець та експерт із біобезпеки доктор Ашиш К. Джа. Він закликав російську владу продемонструвати більшу прозорість та пояснити, що саме відбулося в сибірському протичумному інституті.

За словами Джа, за наявними даними, 25 вересня 28-річна лаборантка інституту розбила пробірку, яка містила збудник чуми. Співробітниця померла 1 або 2 жовтня. Після цього майже 200 людей опинилися в медичній ізоляції.

Експерт зазначив, що офіційно установа є цивільним інститутом. Водночас він звернув увагу на оцінки американських спецслужб щодо російських досліджень у сфері біологічної зброї.

Питання щодо ролі ФСБ та можливого витоку

Окремі питання у Джа викликали повідомлення про участь російської ФСБ у заходах реагування після інциденту. За його словами, співробітники спецслужби нібито супроводжували машини швидкої допомоги, які перевозили людей, що зазнали впливу збудника.

«Якщо ця інформація правдива, то це не відповідає ситуації, характерній для звичайного природного спалаху захворювання або навіть для звичайної лабораторної аварії», – наголосив науковець.

Джа вважає одним із небезпечних сценаріїв не навмисне застосування біологічної зброї, а випадковий витік небезпечного патогену під час реалізації закритої програми.

Експерт також нагадав про події 1979 року у Свердловську. Тоді спори сибірської виразки потрапили за межі радянського військового об'єкта. Внаслідок аварії загинули щонайменше 66 людей, а інформація про справжні обставини події тривалий час приховувалася.

Експерти закликали Росію розкрити обставини інциденту

За словами Джа, кількість лабораторій, які працюють із небезпечними патогенами, у світі збільшується. На цьому тлі він закликав вимагати від російської влади повної інформації про нинішній інцидент.

«Російська влада зобов'язана продемонструвати світові більшу прозорість щодо того, що саме сталося в Іркутській області. Нам необхідно точно зрозуміти, що сталося», – написав науковець.

Джа також наголосив, що міжнародна спільнота має враховувати ризик того, що всі обставини інциденту наразі невідомі, та посилювати біологічний захист.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Іркутській області Росії після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту госпіталізували 189 людей, які контактували з нею. Загалом було встановлено 197 потенційних контактних осіб. Російські медіа повідомляли, що жінка померла від легеневої чуми, однак офіційно цю інформацію російська влада не підтвердила.

Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа стежить за повідомленнями про ймовірний випадок чуми та карантинні заходи в Іркутській області. Представник Білого дому заявив, що Вашингтон оцінює ситуацію та можливі варіанти дій.