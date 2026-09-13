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У Слов'янську-на-Кубані атаковано НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Слов'янську-на-Кубані атаковано НПЗ
Слов'янськ-на-Кубані зазнав атаки БпЛА та ракет
фото з відкритих джерел

Слов'янський НПЗ є одним із найбільших незалежних нафтопереробних підприємств Росії

Вночі 13 вересня у російському Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю пролунали вибухи. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+.

За попередніми даними, під ударом опинилися теплоелектростанція та Слов'янський нафтопереробний завод, на території якого внаслідок влучань спалахнула пожежа.

Слов'янський НПЗ є одним із найбільших незалежних нафтопереробних підприємств Росії та найближчим до окупованого Криму. Проєктна потужність заводу становить близько 45,2 млн тонн нафти на рік, що забезпечує приблизно 9% ринку переробки у Південному федеральному окрузі РФ. Підприємство спеціалізується на випуску авіаційного гасу, мазуту, вакуумного газойлю та стабільного газового бензину, відіграючи важливу роль у постачанні пального для потреб російської армії.

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Як відомо, вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії. 

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Також у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому. 

Теги: росія вибух завод

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