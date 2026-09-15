Росія наростила експорт нафти, отримавши додаткові $620 млн

Bloomberg: зростання експорту стало найбільшим із травня

Морський експорт сирої нафти з Росії за чотири тижні до 13 вересня зріс до 3,54 млн барелів на добу, а сумарна вартість тижневих поставок сягнула $2,42 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Росія наростила відвантаження нафти

За даними Bloomberg, середньодобові обсяги морського вивезення російської сировини за чотиритижневий період до 13 вересня становили 3,54 млн барелів – це найбільше зростання поставок від травня 2026 року.

Лише за останній тиждень 38 танкерів забрали 27,06 млн барелів російської нафти. Тижнем раніше 33 судна вивезли 23,88 млн барелів.

Прискорення відвантажень збіглося з різким підвищенням світових цін на нафту після атаки безпілотників на саудівський нафтопровід «Схід – Захід» – маршрут, яким сировину доправляють до Червоного моря в обхід Ормузької протоки. «Главком» уже писав про цю атаку: 12 вересня стало відомо, що дрони вдарили по насосних станціях поблизу трубопроводу, унаслідок чого виникли пожежі та постраждали люди.

Ціни на російську нафту зросли слідом за світовими

Через перебої з постачанням на Близькому Сході піднялися й котирування на російську сировину. За даними Argus Media, вартість російських барелів із доставкою до Індії досягла найвищого рівня з початку травня.

Тихоокеанський сорт ESPO, який купують китайські нафтопереробні підприємства, пропонувався з премією понад $20 до ф'ючерсів Brent на умовах доставки.

Зростання світових котирувань до найвищих позначок від травня підняло й вартість російського експорту: за минулий тиждень його валова сума сягнула близько $2,42 млрд – на $620 млн більше, ніж тижнем раніше. Середньотижневий показник за чотири тижні теж підріс до $1,9 млрд, приблизно на $180 млн більше, ніж за попередній чотиритижневий період.

Москва перелаштувала маршрути поставок

Росія збільшила відвантаження і через балтійський порт Усть-Луга: за даними Bloomberg, обсяги тут зросли приблизно на третину порівняно із серпнем – до 160 тис. барелів на добу. Водночас транзитні партії казахстанської нафти Kebco перенаправили до чорноморського Новоросійська – Bloomberg пов'язує це з перебоями на регіональних морських маршрутах.

Ситуація на світовому ринку залишається напруженою: рух частини танкерів у Червоному морі обмежують єменські хусити, а США затримують судна, пов'язані з Іраном. На цьому тлі основні додаткові обсяги дістаються Китаю та Індії – ключовим покупцям російської сировини.

Bloomberg звертає увагу, що експорт зростає на тлі скорочення видобутку: за оцінками вторинних джерел ОПЕК, у серпні Росія добувала 8,72 млн барелів на добу – це дев'ятий місяць поспіль зниження і більш ніж на 1 млн барелів менше за рівень, дозволений угодою ОПЕК+. Нарощувати вивезення компанії змушує й скорочення потужностей внутрішньої переробки. «Главком» раніше писав, що чисті бюджетні надходження від нафтовидобутку – інший показник, який відображає не вартість вивезеної сировини, а доходи бюджету, – у серпні впали до найнижчого рівня за пів року й становили 326,2 млрд рублів, або близько $3,76 млрд.

Нагадаємо, наприкінці серпня експорт російської сирої нафти з портів Чорного моря скорочувався у 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом липня – за перші 20 днів місяця звідти вивезли близько 1,7 млн тонн сировини.