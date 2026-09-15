Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія наростила експорт нафти, отримавши додаткові $620 млн

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росія наростила експорт нафти, отримавши додаткові $620 млн
Основними покупцями додаткових обсягів російської нафти залишаються Індія та Китай
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Bloomberg: зростання експорту стало найбільшим із травня

Морський експорт сирої нафти з Росії за чотири тижні до 13 вересня зріс до 3,54 млн барелів на добу, а сумарна вартість тижневих поставок сягнула $2,42 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Росія наростила відвантаження нафти

За даними Bloomberg, середньодобові обсяги морського вивезення російської сировини за чотиритижневий період до 13 вересня становили 3,54 млн барелів – це найбільше зростання поставок від травня 2026 року.

Лише за останній тиждень 38 танкерів забрали 27,06 млн барелів російської нафти. Тижнем раніше 33 судна вивезли 23,88 млн барелів.

Прискорення відвантажень збіглося з різким підвищенням світових цін на нафту після атаки безпілотників на саудівський нафтопровід «Схід – Захід» – маршрут, яким сировину доправляють до Червоного моря в обхід Ормузької протоки. «Главком» уже писав про цю атаку: 12 вересня стало відомо, що дрони вдарили по насосних станціях поблизу трубопроводу, унаслідок чого виникли пожежі та постраждали люди.

Ціни на російську нафту зросли слідом за світовими

Через перебої з постачанням на Близькому Сході піднялися й котирування на російську сировину. За даними Argus Media, вартість російських барелів із доставкою до Індії досягла найвищого рівня з початку травня.

Тихоокеанський сорт ESPO, який купують китайські нафтопереробні підприємства, пропонувався з премією понад $20 до ф'ючерсів Brent на умовах доставки.

Зростання світових котирувань до найвищих позначок від травня підняло й вартість російського експорту: за минулий тиждень його валова сума сягнула близько $2,42 млрд – на $620 млн більше, ніж тижнем раніше. Середньотижневий показник за чотири тижні теж підріс до $1,9 млрд, приблизно на $180 млн більше, ніж за попередній чотиритижневий період.

Москва перелаштувала маршрути поставок

Росія збільшила відвантаження і через балтійський порт Усть-Луга: за даними Bloomberg, обсяги тут зросли приблизно на третину порівняно із серпнем – до 160 тис. барелів на добу. Водночас транзитні партії казахстанської нафти Kebco перенаправили до чорноморського Новоросійська – Bloomberg пов'язує це з перебоями на регіональних морських маршрутах.

Ситуація на світовому ринку залишається напруженою: рух частини танкерів у Червоному морі обмежують єменські хусити, а США затримують судна, пов'язані з Іраном. На цьому тлі основні додаткові обсяги дістаються Китаю та Індії – ключовим покупцям російської сировини.

Bloomberg звертає увагу, що експорт зростає на тлі скорочення видобутку: за оцінками вторинних джерел ОПЕК, у серпні Росія добувала 8,72 млн барелів на добу – це дев'ятий місяць поспіль зниження і більш ніж на 1 млн барелів менше за рівень, дозволений угодою ОПЕК+. Нарощувати вивезення компанії змушує й скорочення потужностей внутрішньої переробки. «Главком» раніше писав, що чисті бюджетні надходження від нафтовидобутку – інший показник, який відображає не вартість вивезеної сировини, а доходи бюджету, – у серпні впали до найнижчого рівня за пів року й становили 326,2 млрд рублів, або близько $3,76 млрд.

Нагадаємо, наприкінці серпня експорт російської сирої нафти з портів Чорного моря скорочувався у 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом липня – за перші 20 днів місяця звідти вивезли близько 1,7 млн тонн сировини.  

Читайте також:

Теги: нафта росія економіка експорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Страхування бізнесу у прифронтових регіонах стало майже недоступним
Керівник Асоціації страховиків пояснив, чи можна зараз застрахувати підприємство у прифронтовій зоні
19 серпня, 18:04
Юлія Шойгу з 2002 року вона очолює Центр екстреної психологічної допомоги МНС Росії
Смартфони «шпигують», а криптовалюта – «псевдогроші». Донька Шойгу взялася навчати студентів
20 серпня, 16:08
Сили оборони атакували низку об'єктів РФ
Зеленський підтвердив ураження НПЗ у Пермі за 1,6 тис. км від кордону України
21 серпня, 11:42
Путін не хоче прямого військового зіткнення з альянсом, але планує «гібридні операції» проти його держав-членів
Путін має шість варіантів, як зруйнувати НАТО – The Telegraph
29 серпня, 15:51
Європа не готова до війни з РФ
Країни Європи не витримають тривалу війну з Росією – The Guardian
6 вересня, 07:46
Москва назвала тиском можливі санкції проти покупців російської нафти
Росія пообіцяла зберегти нафтові поставки до Індії попри санкції
7 вересня, 07:52

Політика

Росіянин оплатив весілля сина Трампа: Конгрес почав перевірку
Росіянин оплатив весілля сина Трампа: Конгрес почав перевірку
РФ розгортає госпіталі біля Балтії: деталі плану
РФ розгортає госпіталі біля Балтії: деталі плану
Зеленський розповів про ще одну спробу РФ атакувати його літак
Зеленський розповів про ще одну спробу РФ атакувати його літак
Міністру оборони США загрожує імпічмент через війну з Іраном
Міністру оборони США загрожує імпічмент через війну з Іраном
Зеленський і Макрон провели розмову: що обговорювали
Зеленський і Макрон провели розмову: що обговорювали
Росія наростила експорт нафти, отримавши додаткові $620 млн
Росія наростила експорт нафти, отримавши додаткові $620 млн

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
56K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua