Чи поїде Путін на саміт G20 у США? Кремль зробив заяву

Путін поки не ухвалив остаточного рішення, тому можливість його візиту до Маямі досі залишається відкритим питанням

Речник Кремля стверджує, що Росія у будь-якому разі братиме активну участь у роботі «Групи двадцяти»

Російський диктатор Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо своєї участі в новому саміті «Групи двадцяти». Як інформує «Главком», про це в ефірі пропагандистського російського медіа «Вести» заявив Кремля Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, Москва не поспішає робити далекосяжні висновки після запрошення Путіна на саміт G20 у США. Однак він також додав, що влада РФ позитивно оцінює сам факт такого запрошення.

На цьому тлі речник російського диктатора повідомив, що Путін поки не ухвалив остаточного рішення, тому можливість його візиту до Маямі досі залишається відкритим питанням.

Також Пєсков додав, що під час ухвалення цього рішення враховуватимуть усі обставини, однак не розкрив, які саме.

Речник Кремля стверджує, що Росія у будь-якому разі братиме активну участь у роботі «Групи двадцяти».

Нагадаємо, про запрошення Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі, 23 вересня оголосив держсекретар США Марко Рубіо. Це сталося під час Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, не відвідає саміт «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться у США. Водночас він планує приїхати до Китаю на зустріч лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

До слова, помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков прокоментував можливість участі очільника Кремля у саміті G20 у Маямі, де з ним готовий зустрітися президент України Володимир Зеленський. За його словами, рішення про поїздку Путіна наразі немає.