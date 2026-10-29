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Українські організації закликали США тиснути на Росію через рекламу в New York Post

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Українські організації закликали США тиснути на Росію через рекламу в New York Post
Реклама в New York Post із цитатою Стіва Віткоффа та закликом посилити тиск на Росію
фото: Facebook / Остап Яриш

На сторінці американського видання з'явилося звернення до Вашингтона з нагадуванням про загибель цивільних українців

Три організації – Razom for Ukraine, American Coalition for Ukraine та Nova Ukraine – розмістили у газеті New York Post рекламу із закликом до США посилити тиск на Росію, а не на Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис журналіста Остапа Яриша у Facebook.

У центрі рекламного звернення – слова спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа, адресовані російському диктатору Володимиру Путіну: «Ви гуманіст, сер, і я віддаю вам шану за це».

Поруч автори реклами нагадали про російський удар по житловому будинку в Запоріжжі, внаслідок якого, за наведеними в оголошенні даними, загинули 17 людей. Серед жертв – мати й дитина, які трималися за руки.

«За кілька днів до цього Росія розбомбила житловий будинок у Запоріжжі, убивши 17 людей. Серед них – мати й дитина, які досі трималися за руки. Тисніть на Росію, а не на Україну», – йдеться в рекламі.

Звернення опублікували на тлі евакуаційної операції в Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини. На думку Яриша, американська влада має пам'ятати, хто несе відповідальність за загибель українців, і спрямовувати дипломатичний тиск насамперед на Москву.

Рекламне оголошення розмістили в друкованому випуску New York Post від 29 жовтня 2026 року.

Раніше «Главком» повідомляв, що ведучий американського телеканалу Fox News Браян Кілмід розкритикував Стіва Віткоффа за компліменти Путіну. Журналіст обурився тим, що спецпосланець назвав російського президента «гуманістом», попри дії Кремля.

Також «Главком» писав, що Україна та Росія за сприяння першої леді США Меланії Трамп домовилися про тимчасове припинення вогню в районі окупованих Олешок. Метою домовленості є доставка гуманітарної допомоги та евакуація цивільних.

29 жовтня українська делегація на чолі з омбудсманом Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку Олешок. Українська сторона планує контролювати перебіг гуманітарної операції та повідомляти про її результати.

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Теги: росія Україна влада евакуація

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