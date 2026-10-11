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«Росія вторглася в Україну, а капітулювали США». Політолог жорстко пройшовся по Трампу

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Росія вторглася в Україну, а капітулювали США». Політолог жорстко пройшовся по Трампу
Канадський політолог пояснив, як Трамп допомагає Путіну
фото: AP

Канадський політолог назвав Трампа зрадником і заявив, що США фактично стали союзником Росії

Канадський політолог Майкл Маккей розкритикував позицію Сполучених Штатів щодо російсько-української війни. Він заявив, що саме США першими «капітулювали» після початку російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Маккея в соцмережі X.

«Росія вторглася в Україну. Першою країною, яка капітулювала, стали Сполучені Штати», – написав політолог 10 жовтня.

«Росія вторглася в Україну, а капітулювали США». Політолог жорстко пройшовся по Трампу фото 1
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Публікація викликала значний інтерес у соцмережі. Станом на 11 жовтня вона отримала вже понад 450 тис. переглядів, 54 тис. вподобань та понад 8 тис. репостів.

В іншому своєму дописі Маккей різко розкритикував президента США Дональда Трампа і звинуватив американського лідера у змові з Кремлем та зраді України, союзників Сполучених Штатів і національних інтересів США.

«Трамп говорить мовою невдахи, капітулюючи перед Путіним після кожної телефонної розмови», – заявив політолог.

На думку Маккея, нинішня позиція Вашингтона фактично робить США союзником Росії. Він також назвав Росію, Північну Корею та Сполучені Штати «віссю зла», яка протистоїть демократії, Україні, європейській єдності та міжнародному праву.

Майкл Маккей – канадський геополітичний аналітик, доктор політичної філософії Лондонської школи економіки та політичних наук. Багато років займається українською тематикою, працював викладачем в Україні, брав участь у міжнародному спостереженні за виборами та очолював Українсько-канадську професійну і бізнес-асоціацію. З 2014 року активно висвітлює російську агресію проти України.

Ці заяви з'явилися на тлі нових висловлювань Трампа про Україну. Зокрема, американський президент розкритикував удари по російських нафтопереробних заводах та закликав до зміни українського керівництва. 

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Москва перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. За словами глави держави, будь-які кроки до деескалації мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями.

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Теги: Дональд Трамп США росія війна Канада

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