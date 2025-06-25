Росія використовує військовий корабель для захисту санкційної нафти

Британські військові кораблі стежили за «Бойким» під час його проходження через Ла-Манш

Російський військовий корабель «Бойкий» маскувався під цивільне судно біля берегів Британії, супроводжуючи танкери під санкціями

Російський військовий корвет «Бойкий» використовував неправдивий сигнал ідентифікації (АІС) під час проходження через протоку Ла-Манш 22 червня 2025 року, супроводжуючи два нафтові танкери, які перебувають під санкціями. Про це йдеться у розслідуванні BBC Verify, пише «Главком».

За даними розслідування, на сайтах відстеження руху суден корвет «Бойкий», озброєний керованими ракетами, хибно відображався як цивільне судно, яке раніше використовувало цей ідентифікаційний номер. BBC Verify змогла встановити справжню ідентичність корабля, зіставивши супутникові знімки, дані відстеження та відеозапис його проходу під мостом у Данії.

Примітно, що військові кораблі часто відключають свою АІС для збереження таємності, але використання хибного ідентифікатора є дуже незвичним кроком, як зазначив Фредерік Ван Локерен, аналітик і колишній лейтенант бельгійського флоту.

«Зазвичай, якщо росіяни хочуть ховатися і зберегти таємницю, вони просто відключають свій сигнал АІС. Тож для них маскування під щось інше… це дуже, дуже незвично», – прокоментував Ван Локерен.

Корвет «Бойкий» раніше був помічений у червні в Західній Африці, зокрема, пришвартованим у столиці Гвінеї Конакрі. Він залишив порт, не активувавши свою АІС, проте пізніше його місцезнаходження було зафіксовано за кодом 400000000 – ідентифікатором, який іноді використовується суднами для попередження інших про свою присутність без розкриття особи. Супутникові знімки підтвердили, що розміри судна відповідали «Бойкому».

«Бойкий» слідував поруч із двома нафтовими танкерами – Sierra і Naxos, які прямували з Індії. Обидва судна відомі як частина «тіньового флоту» Росії, що використовується для перевезення санкційних нафтопродуктів, і перебувають під санкціями Великої Британії. Усі три судна зустрілися біля входу в Ла-Манш 20 червня.

фото: BBC Verify

Експерти вважають, що спонукати Москву використовувати свої військові сили для охорони танкерів могли нещодавні дії Заходу проти її тіньового флоту. Минулого місяця російський винищувач Су-35 пролетів повз судно тіньового флоту та увійшов у повітряний простір Естонії після спроби естонських сил перехопити його.

«Ця акція, мабуть, спрямована на те, щоб утримати Велику Британію та інші країни НАТО від спроб висаджуватися на ці судна і/або затримувати їх, оскільки присутність військового ескорту підвищує ризик конфронтації і подальшої ескалації», – зазначив старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу (CNA) Дмитро Горенбург.

Джерело в Міністерстві оборони Великої Британії підтвердило BBC Verify, що британські військові кораблі стежили за «Бойким» під час його проходження через Ла-Манш.

фото: BBC Verify

Усі три судна продовжили рух у напрямку Балтійського моря, де «Бойкий», який все ще йшов під фальшивим кодом АІС, був помічений при проході під висячим мостом через протоку Великий Бельт у Данії. Це стало першим чітким візуальним підтвердженням того, що це військовий корабель.

Куди саме прямують ці судна, залишається незрозумілим, але вони, ймовірно, прямують до портів материкової частини Росії або до Калінінграда.

Нагадаємо, уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з «тіньовим флотом» Росії.

Зазначається, що це перший випадок, коли Австралія запровадила санкції проти «тіньового флоту».

«Росія використовує ці судна для обходу міжнародних санкцій і продовження своєї незаконної та аморальної війни проти України. Діючи за допомогою обманних методів, включаючи зміну прапорів, відключення систем відстеження та неадекватне страхування, «тіньовий флот» уможливлює незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що потрапили під санкції. Ці санкції підкріплюють послідовну позицію Австралії щодо забезпечення того, щоб РФ та ті, хто сприяв її незаконному вторгненню в Україну, понесли відповідальність», – йдеться у заяві.