Хто потопить тіньовий флот Путіна?

У європейців нарешті урвався терпець?

Європа починає прокидатися від летаргічного сну? Таке враження могло скластися через події останніх тижнів. Німеччина і Польща почали будувати, а чиновники інспектувати, бомбосховища. Країни Балтії, нарешті, зважилися на відключення від російської енергосистеми. Днями ж американське видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що європейські країни таємно обговорюють можливість масштабного затримання російських нафтових танкерів у Балтійському морі. Ці переговори активізувалися після арешту фінською владою судна Eagle S, яке підозрюють у пошкодженні підводної електролінії між Естонією та Фінляндією.

Танкери тіньового флоту Путіна завдають удару і по екології. Днями сталося аж дві катастрофи. 8 лютого біля Сахаліну зазнав аварії китайський танкер An Yang 2, який перевозив вугілля, мазут і дизельне пальне. Наступного ж дня, 9 лютого, у Фінській затоці неподалік Усть-Луги Ленінградської області розбився танкер Koala, що перевозив понад сто тонн мазуту.

Власне, 12 європейських країн – Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Естонія та Велика Британія – домовилися приструнити РФ ще у грудні 2024 року саміту лідерів JEF у Таллінні.

Йшлося, зокрема, про те, щоб морські сили країн Європи почали вимагати відповідні документи про страхування від підозрюваних суден, які проходять через Ла-Манш, данські протоки Великого Бельта, протоку між Данією і Швецією та Фінську затоку. Однак досі ця домовленість лишалася тільки на папері.

До початку повномасштабної війни Росії проти України більшість російських нафтових танкерів страхували західні фірми, що входять до Міжнародної групи клубів захисту та відшкодування. Сьогодні страховики із країн G7 можуть оформлювати страхування лише у випадку наявних письмових гарантій того, що російська нафта купувалася за встановлену G7 ціну у $60 США за барель. Нині ж, за даними Bloomberg, власники суден «тіньового флоту» РФ все частіше звертаються за послугами страхування до російських компаній, а також до страховиків з Камеруну та Киргизстану. Естонські чиновники перевірили страхові документи близько 150 нафтових танкерів, які перевозили нафту у липні та серпні. Чверть суден були застраховані російськими компаніями, до числа яких входять підсанкційні фірми «Інгосстрах», «АльфаСтрахування» та «Согаз». Ці компанії підтримуються Російською національною перестрахувальною компанією. Влада Естонії також виявила, що страхові фірми із Камеруну та Киргизстану покривали страхування щонайменше двох танкерів «тіньового флоту» кожна. Постає питання: що відбудеться у разі виникнення серйозного інциденту на узбережжі країни, яку Москва вважає «недружньою». У компанії «Інгосстрах», звісно, заявляють, що фірма «здатна задовольнити претензії».

То що ж таке тіньовий флот РФ і до чого призведе припинення його роботи?

Позасанкційні іржаві танкери

Група танкерів, які використовуються Росією для обходу міжнародних санкцій через вторгнення до України для експорту нафти та нафтопродуктів, отримали назву Тіньового флоту Росії. Схема обходу санкцій була вкрай необхідна РФ, адже половину надходжень до бюджету країни-агресора становлять саме «нафтові» доходи.

За даними The Wall Street Journal, на початку 2024 року значною частиною так званого тіньового флоту володіла компанія 2Rivers. Раніше вона мала назву Coral Energy.

Нині, за даними Головного управління розвідки України, тіньовий флот Росії налічує до 1000 одиниць в основному застарілих суден, які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів. Це такі собі танкери-привиди, які складно відслідкувати та ідентифікувати, оскільки вони часто змінюють реєстрацію та назву.

Ілюстрація: ГУР МО

У 2023 році таких суден було близько 600. Для порівняння: у 2024 році їх вже нараховувалося 1000. За даними української розвідки, від початку запровадження ліміту цін на нафту Росія витратила на придбання застарілих танкерів понад $10 млрд. І вони ходять зовсім не під триколором, а під прапорами Панами, Габону, Островів Кука, Ліберії, Маршаллових островів тощо. Власники зареєстровані в КНР, Індії, Маршаллових островах, Сейшельських островах, ОАЕ, Греції, а компанії, які керують цим флотом, – в ОАЕ, Греції, КНР, Туреччині і на Сейшельських островах. За даними міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, приблизно 50% підсанкційної російської нафти транспортується через Фінську затоку.

Andromeda Star фото: Greenpeace

The Atlantic Council описує, як все це працює на прикладі одного з таких танкерів – Andromeda Star, що ходить під прапором Панами. У міжнародних морських базах даних його ім'я позначено як невідоме. В інших базах даних вказано, що танкер придбали в листопаді 2023 року, власник – сейшельська компанія Algae Marine Inc., і ця фірма не володіє іншими суднами. У базах також вказано, що її менеджер – Margao Marine Solutions OPC. Ця компанія, у свою чергу, зареєстрована в індійському штаті Гоа. Margao Marine Solutions OPC управляє лише двома іншими суднами.

До листопада 2022 року Andromeda Star був звичайним нафтовим танкером, який мав стандартну страховку і регулярно проходив перевірки портового контролю в західних портах. Після того, як власники і менеджмент змінилися на Margao Marine Solutions і Algae Marine, танкер більше не проходив перевірок портового контролю, аж поки не зіткнувся з судном Peace у данських водах і не був відремонтований на місцевій верфі. Після ремонту у Данії Andromeda Star мала пройти інспекцію в данському порту, перш ніж покинути води країни.

Нині країни Балтії розробляють нові юридичні механізми, які дозволять країнам-членам ЄС конфісковувати судна на основі міжнародного права, зокрема, з екологічних або антипіратських міркувань. У разі ухвалення таких норм держави зможуть самостійно затримувати судна, що перевозять російську нафту в обхід санкцій.

Тіньовий флот – не ноу-хау Путіна. Таким флотом користувалися Іран, Північна Корея, Венесуела, латиноамериканські наркокартелі. Однак, за даними старшої наукової співробітниці Atlantic Council Елізабет Броу, якщо до 2022 року до «тіньового флоту» належали орієнтовно 200 суден, то тепер – понад тисячу.

«Сьогодні близько 17% усіх нафтових танкерів світу належать до тіньового флоту, який також включає інші торгівельні судна. Коли тіньовий флот був набагато меншим, глобальне морське співтовариство могло впоратися з ризиками, пов’язаними з ним. Сьогодні, навпаки, розмір флоту означає, що він створює безпосередні ризики для великої кількості екіпажів, прибережних держав, суден і морського середовища. Глобальна морська система функціонує лише тоді, коли переважна більшість її учасників добровільно дотримується правил», – пише The Atlantic Council.

Національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle повідомляє, що танкери з цього флоту взагалі не придатні для виходу у море. За даними Yle, з січня по травень минулого року через Фінську затоку пройшло близько 600 танкерів з російською нафтою. З них 283 належали до тіньового флоту.

За даними Yle, сім нафтових танкерів РФ, що курсують Фінською затокою, експлуатуються вже понад 15 років. Так, чіткого обмеження терміну використання нафтових танкерів немає, але експерти стверджують, що після 15 років ризик виникнення технічних проблем суттєво зростає.

Слабким місцем тіньового флоту, з юридичної точки зору, є те, що більшість з них не застраховані.

Ще одна небезпека

Тіньовий флот РФ, як нещодавно з’ясувалося, становить небезпеку для світу не лише тим, що перевозить нафту і нафтопродукти в обхід санкцій.

Старі танкери з тіньового флоту регулярно стають причинами екологічних катастроф. Так, 8 лютого біля Сахаліну у Татарській протоці Японського моря зазнав аварії китайський балкер An Yang 2, який перевозив тисячу тонн вугілля, 706 тонн мазуту та 56 тонн дизельного палива держави-агресора.

У Фінській затоці Балтійського моря неподалік Усть-Луга Ленінградської області 9 лютого зазнав аварії танкер Koala під прапором Антигуа і Барбуди. Ця бляшанка перевозила 130 тис. тонн мазуту. Танкер має пробоїну у корпусі та пошкодження машинного відділення. Цікаво, що росЗМІ повідомляли про три вибухи перед аварією, проте згодом почали заперечувати їх.

Фінський літак-розвідник не виявив слідів розливу нафтопродуктів.

Нині влада Фінляндії проводить власне розслідування, повідомив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо.

Утім, лише збагаченням країни-агресора та екологічними бідами перелік загроз від тіньового флоту не вичерпується. Ще минулого року, 25 грудня, у Балтійському морі вийшов з ладу електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Після цього в Балтійському морі фінська прикордонна служба затримала нафтовий танкер Eagle S, що вийшов з російського Санкт-Петербурга. Фінська сторона вважала, що судно причетне до пошкодження кабелю – і невдовзі, 7 січня, отримала підтвердження цього: у Фінській затоці знайшли якір цього танкера.

Судно Eagle S фото: wikipedia.org

Якір підняли з дна моря за допомогою судна військово-морських сил Швеції HMS Belos. Швеція допомагає Фінляндії у підводних операціях у межах розслідування. Наразі якір перебуває у Фінляндії, його ретельно досліджують, а танкер заарештовано. До слова, ремонт електрокабелю коштуватиме більш ніж 30 млн євро. Звісно, жодних гарантій, що ця історія не повториться, немає. Саме тому країни-члени НАТО погодили заходи щодо посилення присутності Альянсу в Балтійському морі.

Крім того, днями Данія заявила, що посилить перевірки суден, які транспортують російську нафту через свої вузькі протоки, намагаючись захистити навколишнє середовище та безпеку на морі від тіньового флоту Москви. Данська морська адміністрація почне проводити так звані перевірки на суднах, що стоять на якорі біля Скагена, які «не можуть вважатися безпечними».

Судна, що стоять на якорі біля Скагена (Данія) фото: glavcom.ua

Влада Данії заявила, що ця ініціатива є відповіддю на збільшення активності старих суден, що перевозять нафту через данські води. Це вдвічі важливо, оскільки Данія тривалий час стверджувала, що не перешкоджатиме російським суднам, які проходять через її води, завдяки договору від 1857 року. Цей документ дозволяє вільний прохід суднам, що прямують через данські протоки.

Крістіна Сіг, професорка морського права в Університеті Південної Данії, вважає, що було б технічно можливим зупинити вхід і вихід до Балтійського моря, просто заблокувавши його, але це незаконно згідно з міжнародним правом, пише AFP.

Путін злякався?

Очевидно, у Кремлі напружилися, коли дізналися про плани Європи затримувати танкери у Балтійському морі. Депутат російської Держдуми Олексій Журавльов, відомий своїми пропагандистськими заявами, прокоментував все так: мовляв, «Естонія, Латвія і Литва разом узяті мають настільки потужні військові флоти, що достатньо буде двох великокаліберних кулеметів, встановлених на борту будь-якого танкера, щоб відправити на дно весь цей морський патруль». У притаманному йому стилі він обізвав країни Прибалтики «недодержавами».

Російський політик також видав вельми дивну заяву: «Будь-який напад на наших перевізників можна розцінювати як атаку на нашу територію, нехай навіть судно і перебуває під чужим прапором – це, до речі, в морських перевезеннях досить поширена практика. Можна не тільки домогтися відповідних заходів у вигляді абордажу західних суден у тій самій Балтиці, а й активних дій нашого Балтійського флоту, який вже точно не рівня прибалтійському набору маломірних катерів». Як саме він збирається ідентифікувати «свої» танкери, якщо вони під чужими прапорами, Журавльов не уточнив.

Російський фейк?

У свою чергу керівник проєкту в Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко переконаний, що термін «тіньовий флот» – хибний, і його використання в українських ЗМІ працює на користь російській пропаганді. Мовляв, виокремлення «тіньового флоту» сприяє його утвердженню, як явища, непідвладного санкціям. Така собі група танкерів поза законом, з якою Європа нічого не може вдіяти правовим шляхом.

На його думку, цей російський фейк створений для того, аби:

прикрити небажання американських та європейських партнерів застосувати дієві заходи проти грецьких судновласників, що возять більш за всіх російської нафти;

залишити російську нафту на світовому ринку, щоб не зросли ціни на бензин в європейських країнах та США;

прикрити небажання щось змінювати у міжнародному морському праві мирного часу.

«У принципі це одне й теж, що з ідеологією світової санкційної політики, де всі роблять вигляд, що дивуються, мовляв, як же ж так же ж – вводяться тисячі санкцій, а станки та чіпи якось потрапляють до РФ... І будуть потрапляти», – зазначає він. Натомість замість терміну «тіньовий флот» Клименко пропонує назву «танкерний флот».

Наталія Сокирчук, «Главком»