Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)

Вантажівка спалахнула в Амурській області

Одна з вантажівок, яка брала участь в спецоперації «Павутина» в Амурській області, вибухнула і згоріла. Ймовірно це сталося вже після того, як з неї вилетіли дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

«31 травня на 1429 кілометрі траси Чита – Хабаровськ спалахнула фура. Водієль зупинив машину, поряд зупинилися кілька водіїв, щоб допомогти. Коли контейнер горів і водій зайшов усередину, пролунав вибух. Водій загинув», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.