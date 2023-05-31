Росія вкрала українську «Мавку» та незаконно показує її в кінотеатрах

Російський кінотеатр незаконно розмістив анонс прем'єри від Universal Pictures і вказав, що він буде показаний перед сеансами «Мавки»

За словами пресслужби офіційної сторінки стрічки, «Мавка» стала частиною нової схеми тіньового прокату у Росії

Український анімаційний фільм «Мавка» справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів. Вочевидь, росіяни захотіли здивувати й свою аудиторію, але нічого нового, крім крадіжки, вигадати не змогли. Тому просто незаконно показують «Мавку» у своїх містах. Про це повідомили на офіційній сторінці стрічки у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росія незаконно показує «Мавку» у своїх містах фото: офіційна сторінка стрічки

У повідомленні йдеться про те, що один із російських кінотеатрів незаконно розмістив у себе на сайті анонс прем'єри від Universal Pictures «Брати Супер Маріо у кіно» і вказав, що він буде показаний перед сеансами «Мавки».

Однак автори мультфільму зазначають, що це незаконно: жоден із кінотеатрів Росії не має дозволу на показ ні голлівудських блокбастерів, ні українських фільмів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Відтак «Мавка» стала частиною нової схеми тіньового прокату у Росії. Вони продають квитки на один фільм, та натомість показують інший й називають це «досеансним обслуговуванням». Але анонси показів нашого фільму – муляж, адже у країни-терориста немає доступу до нашого мультфільму і тим більше – прав на його дистрибуцію», – пояснили у пресслужбі офіційної сторінки стрічки.

Нагадаємо, в Росії число хворих на ВІЛ у 2022 році склало 60 тис. осіб, померло 30 тис., поширення захворювання зараз відбувається серед звичайного населення.

До слова, Росія оголосила у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.