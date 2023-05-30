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У Росії збільшилася захворюваність на небезпечну інфекційну хворобу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Росії збільшилася захворюваність на небезпечну інфекційну хворобу
У 27 регіонах РФ за 2021 рік зареєстровано понад 1% інфікованих ВІЛ жінок, що відповідає третій стадії епідемії
фото з відкритих джерел

В Росії число хворих на ВІЛ у 2022 році склало 60 тис. осіб, померло 30 тис.

В Росії число хворих на ВІЛ у 2022 році склало 60 тис. осіб, померло 30 тис., поширення захворювання зараз відбувається серед звичайного населення. Про це повідомив керівник спеціалізованого науково-дослідного відділу епідеміології та профілактики СНІДу Центрального науково-дослідчого інституту епідеміології Росспоживнагляду Вадим Покровський, передають росЗМІ.

«Захворюваність, кількість виявлених випадків на 100 тис. вона дійсно знижувалась деякий час, але зараз знову пішло вгору (...) і говорити, що у нас знижується захворюваність я з впевненістю не став (...) На жаль, нові випадки додаються, у нас за минулий рік ще 60 тис. заразилося і 30 тис. померло (...) Число людей, які живуть з ВІЛ, у нас зростає», – сказав Покровський.

За даними епідеміолога, у 27 регіонах РФ за 2021 рік зареєстровано понад 1% інфікованих ВІЛ жінок, що відповідає третій стадії епідемії ВІЛ.

Крім того, Покровський зазначив, що «якщо раніше у нас був провідним (спосіб передачі ВІЛ) вживання наркотиків внутрішньовенно, то зараз ця група швидко знижується».

За словами російського медика, зараз епідеміологи наголошують на генералізації ВІЛ за всіма статтями саме серед звичайного населення.

Наразі найбільший рівень ВІЛ-інфікованих серед громадян 40-44 років.

Нагадаємо, Лефортівський суд Москви заарештував конструктора підприємства оборонно-промислового комплексу за шпигунство на користь України.

До слова, у Росії необхідно створити аналог «китайського файрвола», щоб заблокувати доступ до всіх небажаних сайтів, у тому числі за допомогою VPN-сервісів.

Теги: ВІЛ/СНІД росіяни росія

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