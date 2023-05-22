Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області
Чимало жартів українці присвятили тому, хто очолить «Бєлгородську народну республіку» та що з нею буде далі
Понеділок для мешканців російського Бєлгорода, що знаходиться на кордоні з Україною, розпочався «трєвожно». По місцевих радіостанціях оголошували про звільнення міста і поширювали заклики до евакуації, регіон атакували БПЛА, а російські добровольці заявили про звільнення кількох населених пунктів.
На ці події українські користувачі соцмереж відреагували справжньою повінню з мемів. Масово жартували і про приєднання Бєлгородської області до України і відокремленні від Росії у новостворену «Бєлгородську народну республіку» – з новим керівництвом і військовими нагородами за «звільнення» регіону.
Чимало жартів українці присвятили тому, хто саме очолить «БНР» і якими будуть перші кроки нового керівництва.
Деякі користувачі взялися міркувати, чим події на Бєлгородщині насправді можуть бути корисними для України.
Хтось відверто глузував з того, як «друга армія світу» взагалі змогла таке допустити.
Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців.
У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки виключно за участі громадян Росії.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков звинуватив Україну в «інформаційній атаці на Бєлгородську область, щоб викликати паніку».
Коментарі — 0