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Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області

glavcom.ua
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області
Користувачі соцмереж відреагували справжньою повінню з мемів
фото з відкритих джерел

Чимало жартів українці присвятили тому, хто очолить «Бєлгородську народну республіку» та що з нею буде далі

Понеділок для мешканців російського Бєлгорода, що знаходиться на кордоні з Україною, розпочався «трєвожно». По місцевих радіостанціях оголошували про звільнення міста і поширювали заклики до евакуації, регіон атакували БПЛА, а російські добровольці заявили про звільнення кількох населених пунктів. 

На ці події українські користувачі соцмереж відреагували справжньою повінню з мемів. Масово жартували і про приєднання Бєлгородської області до України і відокремленні від Росії у новостворену «Бєлгородську народну республіку» – з новим керівництвом і військовими нагородами за «звільнення» регіону. 

Чимало жартів українці присвятили тому, хто саме очолить «БНР» і якими будуть перші кроки нового керівництва.

Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 1
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 2
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 3
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 4
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 5

Деякі користувачі взялися міркувати, чим події на Бєлгородщині насправді можуть бути корисними для України.

Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 6
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 7
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 8

Хтось відверто глузував з того, як «друга армія світу» взагалі змогла таке допустити.

Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 9
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 10
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 11
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 12
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 13
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 14
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 15
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 16
Соцмережі відреагували мемами на події у Бєлгородській області фото 17

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців.

У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки виключно за участі громадян Росії.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков звинуватив Україну в «інформаційній атаці на Бєлгородську область, щоб викликати паніку».

Теги: росія українці мем

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