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Лічильник зла. Росія скоїла в Україні майже 100 тис. воєнних злочинів

Війна і право
Віталій Тараненко glavcom.ua
Лічильник зла. Росія скоїла в Україні майже 100 тис. воєнних злочинів
Кладовище неопізнаних жертв, розстріляних російськими солдатами протягом місяця окупації навесні 2022 року. Буча Київської області
фото: glavcom.ua

Левову частину злочинів, скоєних окупантами, складають порушення законів та звичаїв війни

Згідно з офіційними даними, які постійно оновлює Управління верховного комісара ООН із прав людини, на середину квітня 2023 року було підтверджено загибель 8534 і поранення 14370 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Найбільше українців гине внаслідок застосування окупантами вибухової зброї з великою зоною ураження: обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, ракетні та авіаудари.

При цьому міжнародні спостерігачі визнають: реальна кількість загиблих є значно вищою. Адже інформація надходить із затримкою з тих місць, де тривають інтенсивні бойові дії. Також багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

Воєнними злочинами росіян в Україні перейнявся Міжнародний кримінальний суд. Він видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, підозрюваного у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до Росії.

Процес документування воєнних злочинів є досить кропітким. До нього, як з’ясував «Главком», залучено тисячі співробітників Нацполіції, СБУ та  Офісу генпрокурора. Проміжні підсумки їхньої роботи такі: за 2022 рік і січень-березень 2023 року в Україні зареєстровано 89793 кримінальних проваджень, пов’язаних із вторгненням Росії.

Ракета у будинок

Найпоширеніший злочин росіян – це порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу). На початок квітня 2023-го їх було понад 76 тисяч. Із останніх – влучання російської ракети у багатоповерхівку в Умані Черкаської області. Зруйновано цілий під’їзд. У результаті терористичного удару загинуло 23 мирні людини, у тому числі шістеро дітей.

В Умані російська ракета зруйнувала частину багатоповерхівки, загинуло 23 мирні людини, у тому числі шість дітей
В Умані російська ракета зруйнувала частину багатоповерхівки, загинуло 23 мирні людини, у тому числі шість дітей
фото: glavcom.ua

«За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – таке повідомлення з’явилося на сайті Офісу генпрокурора у день ракетної атаки на Умань.

Найпоширеніший злочин росіян в Україні – це порушення законів та звичаїв війни

(для перегляду – натисніть на документ)

Як повідомили «Главкому» у Державній судовій адміністрації, протягом 2022 року українські суди винесли 13 вироків за статтею 438 Кримінального кодексу. До цієї статистики потрапила й кримінальна справа 21-річного російського солдата Вадима Шишимаріна, якого першого судили публічно в Україні. Під час вторгнення окупант із автомата впритул розстріляв селянина, який велосипедом їхав по вулиці і не був загрозою для російських військових. У підсумку росіянин отримав 15 років тюрми.

Російського солдата Вадима Шишимаріна засуджено до 15 років тюрми за вбивство цивільного українця
Російського солдата Вадима Шишимаріна засуджено до 15 років тюрми за вбивство цивільного українця
фото з відкритих джерел

Що цікаво: злочини щодо порушення законів та звичаїв війни – це парафія Служби безпеки України. У відповідь на запит «Главкома» спецслужба поінформувала: на початок травня 2023-го розслідувала понад 37 тис. таких проваджень.

Лічильник зла. Росія скоїла в Україні майже 100 тис. воєнних злочинів фото 1

Співрозмовник видання у СБУ додав: часто справи за статтею 438 Кримінального кодексу починає вести Нацполіція, але потім передає за підслідністю. «З початком повномасштабної війни дещо розмилися рамки підслідності. Пояснення цьому просте: штати поліції суттєво переважають над кількістю співробітників СБУ. Наприклад, у Чернівецькій області працює приблизно 10 слідчих СБУ. Водночас у цій області нараховується до 100 поліцейських. Тому вони, прибувши на місце ракетного удару, першими фіксують злочин. А далі передають його СБУ. Немає жодного дубляжу розслідування воєнних злочинів», – запевнив «Главком» представник СБУ.

Заступник начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Купчик у відповіді на запит «Главкома» додав: за підслідністю до СБУ передано понад 63,3 тис. кримінальних проваджень. Наразі слідчі Національної поліції продовжують досудове розслідування понад 7,8 тис. кримінальних проваджень, підслідність яких належить СБУ.

З початку війни Нацполіція передала СБУ понад 63,3 тис. кримінальних проваджень

(для перегляду – натисніть на документ)

Держзрадники і не тільки

У топ злочинів, які вчиняють росіяни або їх пособники в Україні, увійшли: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110 Кримінального кодексу) і державна зрада (стаття 111 Кримінального кодексу).

Отже, за весь 2022-й і три місяці 2023 року зареєстровано 10810 кримінальних проваджень за статтею 110 Кримінального кодексу і 2409 справ за статтею 111 Кримінального кодексу.

Із кейсів, які на слуху, це кримінальна справа столичної адвокатки Тетяни Монтян, котра давно працює в дусі російської пропаганди. Наразі вона мешкає в окупованому Донецьку, часто катається до країни-агресорки.

У лютому СБУ оголосила підозру Монтян у скоєнні важких злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу (ч. 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст.111-1 та ч. 3 ст. 436-2). Йдеться про публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України з використанням засобів масової інформації; заклики до зміни меж території та державного кордону України з розпалюванням національної ворожнечі; публічному запереченні здійснення збройної агресії Росії проти України, а також виправдовування війни.

Інший персонаж, якого реально засуджено за державну зраду під час війни, колишній старший референт відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань прем’єр-міністра України Василь Мехеда. Він отримав 12 років тюрми за те, що протягом 2006-2022 років передавав ФСБ секретну службову інформацію у сфері оборони, економіки, правоохоронної діяльності та зовнішніх відносин України, що циркулює в системі документообігу Кабміну.

Всього за 2022 рік українські суди винесли 200 вироків за статтею «державна зрада».

Крім того, з початку вторгнення РФ правоохоронці завели 81 кримінальне провадження за статтею «диверсія»; 70 – планування, розв’язання та ведення агресивної війни; 56 – шпигунство, 53 – пропаганда війни і 30 – геноцид. Слідство обіцяє знайти кожного злочинця і притягнути його до відповідальності, незалежно від того, де він переховується від правосуддя.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: росія війна Буча злочини проти людяності #stoprussia

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