Лічильник зла. Росія скоїла в Україні майже 100 тис. воєнних злочинів

Левову частину злочинів, скоєних окупантами, складають порушення законів та звичаїв війни

Згідно з офіційними даними, які постійно оновлює Управління верховного комісара ООН із прав людини, на середину квітня 2023 року було підтверджено загибель 8534 і поранення 14370 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Найбільше українців гине внаслідок застосування окупантами вибухової зброї з великою зоною ураження: обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, ракетні та авіаудари.

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При цьому міжнародні спостерігачі визнають: реальна кількість загиблих є значно вищою. Адже інформація надходить із затримкою з тих місць, де тривають інтенсивні бойові дії. Також багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

Воєнними злочинами росіян в Україні перейнявся Міжнародний кримінальний суд. Він видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, підозрюваного у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до Росії.

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Процес документування воєнних злочинів є досить кропітким. До нього, як з’ясував «Главком», залучено тисячі співробітників Нацполіції, СБУ та Офісу генпрокурора. Проміжні підсумки їхньої роботи такі: за 2022 рік і січень-березень 2023 року в Україні зареєстровано 89793 кримінальних проваджень, пов’язаних із вторгненням Росії.

Ракета у будинок

Найпоширеніший злочин росіян – це порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу). На початок квітня 2023-го їх було понад 76 тисяч. Із останніх – влучання російської ракети у багатоповерхівку в Умані Черкаської області. Зруйновано цілий під’їзд. У результаті терористичного удару загинуло 23 мирні людини, у тому числі шістеро дітей.

В Умані російська ракета зруйнувала частину багатоповерхівки, загинуло 23 мирні людини, у тому числі шість дітей фото: glavcom.ua

«За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – таке повідомлення з’явилося на сайті Офісу генпрокурора у день ракетної атаки на Умань.

Найпоширеніший злочин росіян в Україні – це порушення законів та звичаїв війни

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Як повідомили «Главкому» у Державній судовій адміністрації, протягом 2022 року українські суди винесли 13 вироків за статтею 438 Кримінального кодексу. До цієї статистики потрапила й кримінальна справа 21-річного російського солдата Вадима Шишимаріна, якого першого судили публічно в Україні. Під час вторгнення окупант із автомата впритул розстріляв селянина, який велосипедом їхав по вулиці і не був загрозою для російських військових. У підсумку росіянин отримав 15 років тюрми.

Російського солдата Вадима Шишимаріна засуджено до 15 років тюрми за вбивство цивільного українця фото з відкритих джерел

Що цікаво: злочини щодо порушення законів та звичаїв війни – це парафія Служби безпеки України. У відповідь на запит «Главкома» спецслужба поінформувала: на початок травня 2023-го розслідувала понад 37 тис. таких проваджень.

Співрозмовник видання у СБУ додав: часто справи за статтею 438 Кримінального кодексу починає вести Нацполіція, але потім передає за підслідністю. «З початком повномасштабної війни дещо розмилися рамки підслідності. Пояснення цьому просте: штати поліції суттєво переважають над кількістю співробітників СБУ. Наприклад, у Чернівецькій області працює приблизно 10 слідчих СБУ. Водночас у цій області нараховується до 100 поліцейських. Тому вони, прибувши на місце ракетного удару, першими фіксують злочин. А далі передають його СБУ. Немає жодного дубляжу розслідування воєнних злочинів», – запевнив «Главком» представник СБУ.

Заступник начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Купчик у відповіді на запит «Главкома» додав: за підслідністю до СБУ передано понад 63,3 тис. кримінальних проваджень. Наразі слідчі Національної поліції продовжують досудове розслідування понад 7,8 тис. кримінальних проваджень, підслідність яких належить СБУ.

З початку війни Нацполіція передала СБУ понад 63,3 тис. кримінальних проваджень

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Держзрадники і не тільки

У топ злочинів, які вчиняють росіяни або їх пособники в Україні, увійшли: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110 Кримінального кодексу) і державна зрада (стаття 111 Кримінального кодексу).

Отже, за весь 2022-й і три місяці 2023 року зареєстровано 10810 кримінальних проваджень за статтею 110 Кримінального кодексу і 2409 справ за статтею 111 Кримінального кодексу.

Із кейсів, які на слуху, це кримінальна справа столичної адвокатки Тетяни Монтян, котра давно працює в дусі російської пропаганди. Наразі вона мешкає в окупованому Донецьку, часто катається до країни-агресорки.

У лютому СБУ оголосила підозру Монтян у скоєнні важких злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу (ч. 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст.111-1 та ч. 3 ст. 436-2). Йдеться про публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України з використанням засобів масової інформації; заклики до зміни меж території та державного кордону України з розпалюванням національної ворожнечі; публічному запереченні здійснення збройної агресії Росії проти України, а також виправдовування війни.

Інший персонаж, якого реально засуджено за державну зраду під час війни, колишній старший референт відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань прем’єр-міністра України Василь Мехеда. Він отримав 12 років тюрми за те, що протягом 2006-2022 років передавав ФСБ секретну службову інформацію у сфері оборони, економіки, правоохоронної діяльності та зовнішніх відносин України, що циркулює в системі документообігу Кабміну.

Всього за 2022 рік українські суди винесли 200 вироків за статтею «державна зрада».

Крім того, з початку вторгнення РФ правоохоронці завели 81 кримінальне провадження за статтею «диверсія»; 70 – планування, розв’язання та ведення агресивної війни; 56 – шпигунство, 53 – пропаганда війни і 30 – геноцид. Слідство обіцяє знайти кожного злочинця і притягнути його до відповідальності, незалежно від того, де він переховується від правосуддя.

Віталій Тараненко, «Главком»