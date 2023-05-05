Індійська компанія, пов’язана з РФ, стала гігантом морських нафтових перевезень: розслідування

У 2021 році Gatik Ship Management володіла лише двома танкерами-хімовозами, але вже до квітня придбала флот із 58 суден вартістю 1,6 млрд доларів

Найбільшим клієнтом компанії є російський нафтовий гігант «Роснафта»

Раніше маловідома індійська компанія Gatik Ship Management за останній рік стала одним із найбільших у світі судновласників, який перевозить російську нафту до Індії для. Про це йдеться в розслідуванні Financial Times.

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Як зазначається, за останні 18 місяців індійська Gatik Ship Management виросла з невідомої нікому судноплавної компанії у власницю одного з найбільших танкерних флотів світу.

У 2021 році Gatik Ship Management володіла лише двома танкерами-хімовозами. Однак уже до квітня вона придбала флот із 58 суден вартістю 1,6 млрд доларів, за оцінками VesselsValue.

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Походження та власність бізнесу досі залишаються загадкою, а його корпоративна документація – мізерна. Як пише видання, група була зареєстрована як експортер в Індії 31 березня цього року, але не з'являється в офіційному корпоративному реєстрі Індії.

Журналісти виявили, що Gatik ділить адресу в торговому центрі з зареєстрованою в Мумбаї компанією Buena Vista Shipping. Це ще одна маловідома компанія, яка два роки тому повідомила про свої активи на суму трохи понад 100 тисяч доларів США.

Хто власник Buena Vista Shipping і хто фінансував стрімке розширення флоту Gatik – не відомо. Однак судноплавні брокери, аналітики та сировинні трейдери підозрюють зв'язок з її найбільшим клієнтом – російським нафтовим гігантом «Роснафтою».

Gatik використовував свій флот переважно для транспортування нафти з Росії до портів Індії. Financial Times провели аналіз даних аналітичної компанії Kpler, який свідчить, що індійська група відвантажила щонайменше 83 млн барелів російської нафти і нафтопродуктів (понад половина надійшла від «Роснафти»). Цієї кількості вистачає, щоб задовольнити загальний попит на нафту у Великій Британії протягом понад двох місяців.

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«Після західних санкцій було неминуче, що російські нафтові компанії захочуть зайнятися судноплавством, і я думаю, що Gatik є яскравим прикладом того, що відбувається. Компанія в країні, яка вважається дружньою до російської держави, з'являється нізвідки, купує величезну кількість танкерів менш ніж за рік та обслуговує майже виключно російські постачання», – зауважив керівник відділу аналізу нафти в Kpler Віктор Катона.