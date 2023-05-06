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Польща виступає проти імпорту російських сільськогосподарських товарів до ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польща виступає проти імпорту російських сільськогосподарських товарів до ЄС
Польща проти імпорту сільгосппродукції з Росії
фото з відкритих джерел

Польща вимагатиме від ЄС включити у санкційний пакет сільськогосподарські товари з РФ

Постійний представник Польщі Анджей Садось у суботу, 6 травня заявив, що Польща вимагатиме від Європейського Союзу санкцій щодо імпорту російської сільськогосподарської продукції. Про це інформує Reuters, з посиланням на інформаційне агентство PAP.

Як передає агентство, Садось зазначив, що Польща вважає неприйнятним імпорт російських сільськогосподарських товарів до ЄС під приводом продовольчої безпеки й вимагатиме санкцій щодо такого імпорту. 

«Зараз Європі не загрожують збої в постачанні сільськогосподарської продукції, навпаки, у нас є проблема надлишків. Ми розв'язуємо проблему збільшення імпорту сільськогосподарської продукції з України», – повідомив Садось.

Цього тижня Європейська комісія встановила обмеження до 5 червня на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, щоб зменшити надлишкову пропозицію цих товарів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Відколи Росія почала вторгнення в Україну минулого року, ЄС прийняв 10 пакетів санкцій проти російських фізичних осіб і компаній. У квітні Польща запропонувала новий набір каральних заходів проти Москви, включаючи заборону на трубопровідний імпорт нафти та алмазів.

Нагадаємо, МЗС Польщі пояснило, чому не відкликає своїх дипломатів із Москви.

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Теги: імпорт Польща росія

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