Польща виступає проти імпорту російських сільськогосподарських товарів до ЄС

Польща проти імпорту сільгосппродукції з Росії

Польща вимагатиме від ЄС включити у санкційний пакет сільськогосподарські товари з РФ

Постійний представник Польщі Анджей Садось у суботу, 6 травня заявив, що Польща вимагатиме від Європейського Союзу санкцій щодо імпорту російської сільськогосподарської продукції. Про це інформує Reuters, з посиланням на інформаційне агентство PAP.

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Як передає агентство, Садось зазначив, що Польща вважає неприйнятним імпорт російських сільськогосподарських товарів до ЄС під приводом продовольчої безпеки й вимагатиме санкцій щодо такого імпорту.

«Зараз Європі не загрожують збої в постачанні сільськогосподарської продукції, навпаки, у нас є проблема надлишків. Ми розв'язуємо проблему збільшення імпорту сільськогосподарської продукції з України», – повідомив Садось.

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Цього тижня Європейська комісія встановила обмеження до 5 червня на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, щоб зменшити надлишкову пропозицію цих товарів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Відколи Росія почала вторгнення в Україну минулого року, ЄС прийняв 10 пакетів санкцій проти російських фізичних осіб і компаній. У квітні Польща запропонувала новий набір каральних заходів проти Москви, включаючи заборону на трубопровідний імпорт нафти та алмазів.

Нагадаємо, МЗС Польщі пояснило, чому не відкликає своїх дипломатів із Москви.