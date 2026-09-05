У Росії загорівся криголам «Адмірал Макаров», який називали гордістю флоту (фото)

Це не перша пожежа на цьому судні

У листопаді 2024 року «Адмірал Макаров» вже горів в Санкт-Петербурзі під час ремонту

У Кронштадті Ленінградської області Росії 5 вересня сталася пожежа на дизель-електричному криголамі «Адмірал Макаров». Судно перебувало на ремонті, коли на ньому спалахнув вогонь. Пожежа виникла у трюмі. Про це повідомляються російські ЗМІ, пише «Главком».

За даними російського МНС, сигнал про займання надійшов о 14:20. Вогонь поширився на площу близько 80 кв. м. До гасіння залучили 52 рятувальників та 10 одиниць техніки. Відкрите горіння вдалося ліквідувати о 16:31, а повністю пожежу загасили близько 18:30. Інформації про постраждалих не надходило.

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Пожежа на криголамі фото: російські ЗМІ

Ремонтні роботи на криголамі виконувала компанія «Галеон». У Кронштадтському морському заводі заявили, що підприємство безпосередньо до ремонту судна не залучали. Причину займання наразі не повідомляли.

«Адмірал Макаров» – дизель-електричний криголам проєкту P-1039, побудований у 1975 році у Фінляндії. Судно має потужність 36 тис. кінських сил і належить до серії з трьох криголамів, побудованих фінською верф'ю Wärtsilä на замовлення СРСР.

Це не перша пожежа на цьому судні. У листопаді 2024 року «Адмірал Макаров» також загорівся в Санкт-Петербурзі, коли на ньому проводили ремонтні роботи. Тоді займання сталося під час ремонту двигунів.

Варто нагадати, що у російському Сочі після атаки безпілотників у ніч проти 4 вересня виникла пожежа на території нафтобази. Над містом утворилася велика хмара чорного диму, яку зафіксували на фото та відео очевидці.

У мережі з'явилися кадри, на яких видно густий чорний дим, що піднявся над містом. Місцеві жителі побоюються, що через пожежу в повітря могли потрапити продукти горіння нафтопродуктів, а за певних погодних умов у регіоні можуть випасти забруднені опади.