Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії загорівся криголам «Адмірал Макаров», який називали гордістю флоту (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
У Росії загорівся криголам «Адмірал Макаров», який називали гордістю флоту (фото)
Це не перша пожежа на цьому судні
фото: російські ЗМІ

У листопаді 2024 року «Адмірал Макаров» вже горів в Санкт-Петербурзі під час ремонту

У Кронштадті Ленінградської області Росії 5 вересня сталася пожежа на дизель-електричному криголамі «Адмірал Макаров». Судно перебувало на ремонті, коли на ньому спалахнув вогонь. Пожежа виникла у трюмі. Про це повідомляються російські ЗМІ, пише «Главком». 

За даними російського МНС, сигнал про займання надійшов о 14:20. Вогонь поширився на площу близько 80 кв. м. До гасіння залучили 52 рятувальників та 10 одиниць техніки. Відкрите горіння вдалося ліквідувати о 16:31, а повністю пожежу загасили близько 18:30. Інформації про постраждалих не надходило.

5 фото
На весь екран
Пожежа на криголамі
фото: російські ЗМІ

Ремонтні роботи на криголамі виконувала компанія «Галеон». У Кронштадтському морському заводі заявили, що підприємство безпосередньо до ремонту судна не залучали. Причину займання наразі не повідомляли.

«Адмірал Макаров» – дизель-електричний криголам проєкту P-1039, побудований у 1975 році у Фінляндії. Судно має потужність 36 тис. кінських сил і належить до серії з трьох криголамів, побудованих фінською верф'ю Wärtsilä на замовлення СРСР.

Це не перша пожежа на цьому судні. У листопаді 2024 року «Адмірал Макаров» також загорівся в Санкт-Петербурзі, коли на ньому проводили ремонтні роботи. Тоді займання сталося під час ремонту двигунів.

Варто нагадати, що у російському Сочі після атаки безпілотників у ніч проти 4 вересня виникла пожежа на території нафтобази. Над містом утворилася велика хмара чорного диму, яку зафіксували на фото та відео очевидці.

У мережі з'явилися кадри, на яких видно густий чорний дим, що піднявся над містом. Місцеві жителі побоюються, що через пожежу в повітря могли потрапити продукти горіння нафтопродуктів, а за певних погодних умов у регіоні можуть випасти забруднені опади.

Читайте також:

Теги: пожежа росія корабель рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари Сил оборони по тилах Росії підривають здатність ворога вести бойові дії в Україні
Росії болить наша Незалежність
24 серпня, 11:30
Путін готує новий план проти Європи
Путін планує «розвалити НАТО і ЄС зсередини». Якій країні відведено ключову роль?
14 серпня, 19:25
Безпілотник було збито в околицях Ругаї Балвського краю Латвії
Український чи російський? Латвія встановила походження дрона, збитого 14 серпня
20 серпня, 15:58
За словами Кобахідзе, мирне врегулювання конфлікту навколо Абхазії та Південної Осетії є одним із ключових напрямків зовнішньої політики Грузії
Прем'єр Грузії відмовився відновлювати дипломатичні відносини з РФ
11 серпня, 21:44
Китай почав освоювати новий шлях до Європи через Арктику
Китай вирвався вперед у боротьбі за Арктику – FT
13 серпня, 10:19
Безпілотники атакували п'ять зерновозів біля російських портів
Росія втратила можливість відвантажувати зерно з Новоросійська – Bloomberg
19 серпня, 17:35
Навіщо Росії насправді потрібна мобілізація: Паліса розкрив причини
Навіщо Росії насправді потрібна мобілізація: Паліса розкрив причини
29 серпня, 15:17
Над місцем влучання здіймається стовп диму
Атака на Київ: пошкоджено медичний заклад, кількість постраждалих зросла (оновлено)
2 вересня, 14:03
Лондон долучився до відповіді Москві після атаки в Німеччині
Британія викликала дипломата РФ через атаку на український літак в Німеччині
3 вересня, 15:32

Соціум

У Росії загорівся криголам «Адмірал Макаров», який називали гордістю флоту (фото)
У Росії загорівся криголам «Адмірал Макаров», який називали гордістю флоту (фото)
Путін підтримав набір до російського війська важкохворих
Путін підтримав набір до російського війська важкохворих
Путін розпочав зустріч із спецпредставниками Трампа у Кремлі (оновлюється)
Путін розпочав зустріч із спецпредставниками Трампа у Кремлі (оновлюється)
У Греції розбився військовий літак: загинули два пілоти
У Греції розбився військовий літак: загинули два пілоти
Шістьох українців заарештували в Індії: їх підозрюють в атаці на літак
Шістьох українців заарештували в Індії: їх підозрюють в атаці на літак
Фінляндія готується до ударів РФ: країна провела найбільші за 80 років навчання
Фінляндія готується до ударів РФ: країна провела найбільші за 80 років навчання

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
100K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Вчора, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Вчора, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Вчора, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Вчора, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Вчора, 20:27

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua