Росія втратила понад 51% нафтопереробних потужностей через українські атаки

Наслідки українських операцій не завжди видно одразу, але ефект накопичується і дає відчутний результат

Сили оборони за допомогою далекобійних ударів вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей ворога. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

«Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони. Більше половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних та системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу», – зазначив міністр Оборони Євгеній Хмара.

Лише нещодавно уражені Московський, Ярославський, КИНЕФ, Усть-Луга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ.

Наслідки українських операцій не завжди видно одразу. Але ефект накопичується і дає відчутний результат, стверджує Міноборони

«51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії», – додав Євгеній Хмара.

За його словами, один із пріоритетів Міністерства оборони – далекобійні ударні дрони, які дозволяють уражати цілі в глибині Росії.

«Цього року ми втричі наростили виробництво та закупівлі. Це не межа. І надалі будемо масштабувати спроможності deep strike. Системно позбавляємо ворога ресурсів для ведення війни», – повідомило оборонне відомство.

Раніше російський диктатор Володимир Путін визнав, що українські удари по нафтопереробних заводах завдали відчутних економічних втрат Росії. За його словами, наслідки атак коштували російській економіці близько 1% ВВП.

Проблеми російських НПЗ на тлі українських ударів раніше визнавали і в самому Кремлі. На початку вересня Путін заявив, що підприємствам довелося суттєво посилити захист. Він визнав, що раніше заводам було завдано шкоди, зокрема через недостатній рівень їхньої захищеності.

Тоді ж очільник Кремля заявляв, що російські компанії почали активніше долучатися до захисту критично важливих об'єктів. За його словами, на той момент Росії залишалося відремонтувати близько 10% НПЗ, які потребували відновлення.

Нагадаємо, що масштаб проблеми з російською нафтопереробкою помітили й у США. Президент Дональд Трамп 1 жовтня заявив, що російські НПЗ виводять із ладу такими темпами, що ситуація викликає занепокоєння через її вплив на світовий ринок дизельного пального.