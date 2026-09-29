Ціни зростають, але НПЗ палають: що відбувається з нафтовими доходами Росії

Експорт російської сирої нафти досяг максимуму за півтора місяця, а виручка зросла до $2,39 млрд на тиждень

Росія відвантажила найбільший обсяг сирої нафти за останні півтора місяця, а зростання світових цін підняло вартість цих вантажів майже до рекордно високих позначок. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, за чотири тижні до 27 вересня морський експорт нафти з РФ зріс до 3,71 млн барелів на добу, а середня валова вартість поставок досягла $2,39 млрд на тиждень (зростання на $290 млн порівняно з попереднім періодом).

Попри рекордні прибутки від сирої нафти, загальні доходи Кремля обмежуються іншими чинниками. Москва підвищила прогноз експорту нафти на 2026 рік, але водночас знизила прогноз поставок нафтопродуктів приблизно на 500 тис. барелів на добу. Доходи від переробленого палива суттєво падають через діючу заборону на експорт дизелю та регулярні удари українських безпілотників по російських НПЗ.

Як відомо, у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому.