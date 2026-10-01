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Путін визнав успішність українських ударів по НПЗ: Росія втратила 1% ВВП

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін визнав успішність українських ударів по НПЗ: Росія втратила 1% ВВП
Путін, заявив, що атаки України на російські НПЗ позначилися на роботі нафтопереробної галузі
скриншот з відео

Очільник Кремля визнав економічні наслідки атак, а раніше російські заводи довелося терміново посилювати засобами захисту

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що українські удари по нафтопереробних заводах завдали відчутних економічних втрат Росії. За його словами, наслідки атак коштували російській економіці близько 1% ВВП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви лідера Кремля.

Путін заявив, що атаки України на російські НПЗ позначилися на роботі нафтопереробної галузі та економічних показниках країни. Водночас російський диктатор запевнив, що в РФ нібито достатньо дизельного пального. Проблеми з його постачанням на зовнішні ринки він пов'язав із санкційними обмеженнями.

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Проблеми російських НПЗ на тлі українських ударів раніше визнавали і в самому Кремлі. На початку вересня Путін заявив, що підприємствам довелося суттєво посилити захист. Він визнав, що раніше заводам було завдано шкоди, зокрема через недостатній рівень їхньої захищеності.

Тоді ж очільник Кремля заявляв, що російські компанії почали активніше долучатися до захисту критично важливих об'єктів. За його словами, на той момент Росії залишалося відремонтувати близько 10% НПЗ, які потребували відновлення.

Нагадаємо, що масштаб проблеми з російською нафтопереробкою помітили й у США. Президент Дональд Трамп 1 жовтня заявив, що російські НПЗ виводять із ладу такими темпами, що ситуація викликає занепокоєння через її вплив на світовий ринок дизельного пального.

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Теги: нафта росія ЗСУ путін

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