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Росія запускає серійне виробництво нової плануючої касетної авіабомби «Дрель»: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія запускає серійне виробництво нової плануючої касетної авіабомби «Дрель»: деталі
Бомби нібито стійкі до перешкод та радіолокаційного виявлення, що ускладнює їхнє знищення
фото з відкритих джерел

Бомби здатні летіти самостійно, використовуючи плануючу траєкторію польоту, до мети на більшій відстані та вибухати над нею у «потрібний момент»

Росія планує розпочати серійне виробництво своєї нової плануючої бомби Drel уже цього року. Про це повідомляє Reuters.

«На сьогодні продукція пройшла всі види випробувань. Виготовлення першої партії авіабомби «Дрель» заплановано на 2024 рік», – цитує російське агентство ТАСС анонімного державного оборонного конгломерату «Ростех».

Як зазначається, бомби здатні летіти самостійно, використовуючи плануючу траєкторію польоту, до мети на більшій відстані та вибухати над нею у «потрібний момент».

Про створення нової авіабомби було вперше заявлено у 2016 році. Зазначається, що плануюча авіабомба «Дрель» призначена для ударів по бронетанковій техніці, наземних станціях радіолокації, пунктах управління енергетичних установок і зенітних ракетних комплексів.

Бомби нібито стійкі до перешкод та радіолокаційного виявлення, що ускладнює їхнє знищення.

Російські та західні джерела стверджують, що «Дрель» – це різновид касетної бомби. Зазвичай вони випускають багато бомб меншого розміру, які можуть вбивати без розбору на великій території. Ті, які не вибухнуть, можуть становити небезпеку упродовж десятиліть.

Російське агентство ТАСС із посиланням на представника «Ростеху» заявило, що інформація про використання бомб на війні проти України є конфіденційною.

Російський диктатор Володимир Путін заявив у липні минулого року, що Росія за потреби застосує касетні бомби в Україні. 

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що РФ розпочинає серійне виробництво безпілотників всіх типів.

Теги: бомбардування війна росія зброя

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