Російська мова повертається в Україну: росіяни запустили новий фейк
Росіяни вигадали, що закон про нацменшини гарантує права на використання російської мови поряд з державною
У мережі поширився новий ворожий фейк, що нібито російська мова повертається в Україну на законодавчому рівні. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Як повідомляється, ворожа маніпуляція просуває наратив, що закон про нацменшини гарантує права на використання російської мови поряд з державною. Фейкові дописи поширюють у TikTok.
Насправді в оновленому законі йдеться про те, що навчальні заклади можуть обирати мову навчання нацменшин, але це повинна бути офіційна мова ЄС.
«Положення законопроєкту не застосовуються Росії, наголошувала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Наприклад, на телебаченні російською можна транслювати все ще не більше 30% від тривалості програми або її частини», – йдеться в повідомленні.
До того ж, зазначається, що в Україні немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є лише громадяни України, які розмовляють російською.
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації попереджає, що в іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України.
Коментарі — 0