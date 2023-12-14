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Російська мова повертається в Україну: росіяни запустили новий фейк

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російська мова повертається в Україну: росіяни запустили новий фейк
Ворог поширює фейки про мову
фото: Центр стратегічних комунікацій

Росіяни вигадали, що закон про нацменшини гарантує права на використання російської мови поряд з державною

У мережі поширився новий ворожий фейк, що нібито російська мова повертається в Україну на законодавчому рівні. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як повідомляється, ворожа маніпуляція просуває наратив, що закон про нацменшини гарантує права на використання російської мови поряд з державною. Фейкові дописи поширюють у TikTok.

Насправді в оновленому законі йдеться про те, що навчальні заклади можуть обирати мову навчання нацменшин, але це повинна бути офіційна мова ЄС.

«Положення законопроєкту не застосовуються Росії, наголошувала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Наприклад, на телебаченні російською можна транслювати все ще не більше 30% від тривалості програми або її частини», – йдеться в повідомленні.

До того ж, зазначається, що в Україні немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є лише громадяни України, які розмовляють російською.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації попереджає, що в іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України.

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Теги: пропаганда війна мова закон TikTok фейк росіяни

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