Знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка скоригувала ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі

Резидентом російської агентури ймовірно є представник запорізького «клубу воєнної реконструкції»

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, що коригувала повітряні удари окупантів по військовій та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«У результаті спецоперації в обласному центрі затримано резидента (керівника) ворожої групи, який 18 жовтня цього року «навів» російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста. Тієї ночі внаслідок ворожого обстрілу п'ятеро людей загинуло, ще п'ять – отримали важкі поранення», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що резидентом російської агентури виявився місцевий житель, представник запорізького «клубу воєнної реконструкції», який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій.

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«У середині жовтня 2023 року його дистанційно завербувала ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтовому місті.

Для законспірованої комунікації з російською спецслужбою її поплічник обрав собі оперативний псевдонім «Палестинець» та створив анонімний чат у популярному месенджері», – кажуть в СБУ.

Наслідки ракетної атаки на Запоріжжя, 18 жовтня фото: Юрій Малашко/Telegram

За даними правоохоронців, щоб забезпечити виконання ворожих завдань, чоловік сформував власну групу інформаторів, до якої включив чотирьох місцевих жителів, зокрема й своїх родичів. Вони розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів. Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти та здійснювали їх фото- і відеофіксацію на камери власних телефонів.

Отримані відомості зловмисники передавали «Палестинцю», а він вже надсилав їх до ФСБ через «зв’язкового» одного із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі.

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Під час обшуків у помешканнях затриманого та його поплічників вилучено вогнепальну зброю, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Також у фігурантів виявлено заборонену радянську та прокремлівську символіку.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили «Палестинцю» про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російські війська нанесли шість ракетних ударів по Запоріжжю.

Один з ударів влучив у багатоповерховий будинок в центральній частині міста.