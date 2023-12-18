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Знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка скоригувала ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка скоригувала ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі
Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі
фото: СБУ

Резидентом російської агентури ймовірно є представник запорізького «клубу воєнної реконструкції»

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, що коригувала повітряні удари окупантів по військовій та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У результаті спецоперації в обласному центрі затримано резидента (керівника) ворожої групи, який 18 жовтня цього року «навів» російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста. Тієї ночі внаслідок ворожого обстрілу п'ятеро людей загинуло, ще п'ять – отримали важкі поранення», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що резидентом російської агентури виявився місцевий житель, представник запорізького «клубу воєнної реконструкції», який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій.

«У середині жовтня 2023 року його дистанційно завербувала ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтовому місті.
Для законспірованої комунікації з російською спецслужбою її поплічник обрав собі оперативний псевдонім «Палестинець» та створив анонімний чат у популярному месенджері», – кажуть в СБУ.

Наслідки ракетної атаки на Запоріжжя, 18 жовтня
Наслідки ракетної атаки на Запоріжжя, 18 жовтня
фото: Юрій Малашко/Telegram

За даними правоохоронців, щоб забезпечити виконання ворожих завдань, чоловік сформував власну групу інформаторів, до якої включив чотирьох місцевих жителів, зокрема й своїх родичів. Вони розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів. Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти та здійснювали їх фото- і відеофіксацію на камери власних телефонів.

Отримані відомості зловмисники передавали «Палестинцю», а він вже надсилав їх до ФСБ через «зв’язкового» одного із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі.

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На весь екран

Під час обшуків у помешканнях затриманого та його поплічників вилучено вогнепальну зброю, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Також у фігурантів виявлено заборонену радянську та прокремлівську символіку.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили «Палестинцю» про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російські війська нанесли шість ракетних ударів по Запоріжжю.

Один з ударів влучив у багатоповерховий будинок в центральній частині міста.

Теги: Запоріжжя СБУ ФСБ ракета війна

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Кримінал

Знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка скоригувала ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі
Знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка скоригувала ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі
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