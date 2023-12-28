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Страта українських військовополонених на Запоріжжі: Прокуратура назвала підозрюваних

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Страта українських військовополонених на Запоріжжі: Прокуратура назвала підозрюваних
Наразі у прокуратурі не готові коментувати, де нині тіла полеглих військових
фото: з відкритих джерел

Імена загиблих військовослужбовців Збройних сил України встановлені, наразі верифікуються і будуть оприлюднені згодом

Офіс генерального прокурора має підстави підозрювати у страті трьох українських військовополонених на Запоріжжі військових із російської 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії, ще відомої як «Псковська десантна дивізія». Про це заявив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі «Радіо Свобода».

Як зазначив Бєлоусов, імена загиблих військовослужбовців Збройних сил України встановлені, наразі верифікуються і будуть оприлюднені згодом. Також наразі у прокуратурі не готові коментувати, де нині тіла полеглих військових.

«На цей час ми можемо підтвердити справжність відео. Нами були встановлені наші військовослужбовці, які були жорстоко вбиті. Більше того, ми зараз встановлюємо причетних осіб до цього злочину. Ми маємо припущення вважати, що до здійснення цього злочину має відношення 76-а десантна дивізія армії Російської Федерації. Але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже відома воєнними злочинами, які вчинялися в Україні, зокрема на Київщині», – заявив він.

Бєлоусов також зазначив, що інформація про вчинок російської армії потрапила до правоохоронних органів 16 грудня – саме тоді, ймовірно, й була вчинена страта українських полонених російськими військовими. «Розслідування нами було розпочато одразу, 16 грудня цього року – як тільки інформація потрапила до правоохоронних органів, просто в публічній площині з’явилась нещодавно. У нас є інформація саме про (страту) 16 грудня», – сказав він.

Посадовець також пояснив, що у такій поведінці російських військових на Запоріжжі Офіс генпрокурора України вбачає системність. За словами Бєлоусова, цього ж місяця було встановлено використання російською армією українських військових як живого щита. Він припускає, що російське командування може інструктувати своїх підлеглих, оскільки точно знає про їхні діяння.

Раніше повідомлялося, що за даними слідства, військовослужбовці армії РФ у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли.

Теги: обмін полоненими Офіс Генерального прокурора війна смерть

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