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РФ накопичила різні типи ракет: Повітряні сили попередили про небезпеку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ накопичила різні типи ракет: Повітряні сили попередили про небезпеку
РФ могла накопичити близько тисячі ракет
фото ілюстративне

Росіяни зараз мають удосталь дронів-камікадзе, щоб атакувати Україну щодня з різних напрямків

Росія має вдосталь дронів-камікадзе, якими регулярно атакує Україну. Крім того, окупанти накопичують ракети різних типів для нових обстрілів нашої території. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат наголосив, що з'ясувати задуми ворога не так просто. Хоча є ознаки того, що Росія, використовуючи різноманітні засоби ураження, готується до чергового масованого удару по Україні.

«Ми розуміємо, що ворог накопичує певні засоби. Це крилаті ракети, зокрема. Балістичні ракети, маю на увазі «Іскандер-М». Зрештою, такі речі, які відбувалися останнім часом, ми не вперше переживаємо», – сказав речник.

Зазначається, що порівняно з осінню цього року влітку ми почувалися більш «спекотно» в контексті російських атак.

«Ми бачили влітку і «Кинджали», і крилаті ракети, і балістичні, і дрони. Зараз ворог розпочав ближче до холодної пори застосовувати ракети повітряного базування: Х-101, Х-555. Ну, і побачили ми вже й «Іскандери», й ракети С-400, які застосовували в атаках на Київ», – додав речник.

Також речник Повітряних сил ЗСУ зауважив, що росіяни зараз мають удосталь дронів-камікадзе, щоб атакувати Україну щодня з різних напрямків.

У листопаді Ігнат розповідав про те, що ворог міг накопичити до 900 далекобійних високоточних ракет. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія в місяць може виготовляти близько 100 ракет.

Нагадаємо, триває 663-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

Теги: ракета війна окупанти Україна

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