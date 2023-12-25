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Про що свідчать короткі терміни й місця дислокації нових полків Росгвардії: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Про що свідчать короткі терміни й місця дислокації нових полків Росгвардії: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Кремль активно намагається використати ці сили для посилення контролю РФ над окупованими тилами

Російське командування завершило перекидання до тимчасово окупованих районів Донецької області трьох новосформованих полків у складі 116-ї окремої бригади Росгвардії. Таким чином окупанти створили окрему військову окупаційну силу та встановлює постійний контроль над захопленими територіями України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Український військовий спостерігач Костянтин Машовець підтвердив розміщення російської 116-ї бригади спеціального призначення у місті Чистякове, що розташоване приблизно за 70 кілометрів на схід від Донецька.

Щодо трьох новосформованих з'єднань бригади, то:

  • 900-й полк спеціального призначення розміщено в селі Мелекіне (22 км на південний захід від Маріуполя);
  • 901-й полк спеціального призначення дислокували у місті Сніжне (80 км на схід від Донецька);
  • 902-й полк спеціального призначення розміщений за сім кілометрів на північ від міста Чистякове.

Машовець повідомив, що бригада буде виконувати «стабілізаційні функції» на окупованій території України на «постійній основі».

За даними російських місцевих ЗМІ, у вересні 2023 року Росгвардія почала формувати 116-ту бригаду спеціального призначення для служби в тимчасово окупованих районах Донецької області. Експерти ISW зауважили наприкінці жовтня, що ця бригада отримала російський танк Т-80БВ, який використовували бійці групи "Вагнера" під час збройного повстання у червні 2023 року.

В ISW переконані, що короткі терміни та місця дислокації нових полків Росгвардії свідчать, що Кремль активно намагається використати ці сили для посилення контролю РФ над окупованими тилами.

Машовець також повідомив, що Росгвардія, ймовірно, перекинула з Росії на тимчасово окуповану Україну до 6 тис. військовослужбовців у рамках розгортання 116-ї бригади спеціального призначення. Таким чином особовий склад Росгвардії на окупованих територіях Україні збільшено до 34,3 тис. військових.

Інститут вивчення війни не має змоги незалежно перевірити цю інформацію, однак зазначені факти підтверджують нещодавні спроби РФ легалізувати доступ Росгвардії до вербування добровольців, дозвіл Кремля на передачу важкої військової техніки Росгвардії та базування 116-ї бригади спеціального призначення в окупованій Донецькій області.

«Росія намагається розширити сили Росгвардії для створення окремої військової окупаційної сили. Ймовірно, Москва намагається залучити та розгорнути військові окупаційні сили для подальшого перешкоджання контрнаступальним зусиллям України, встановлення постійного контролю над окупованими територіями та придушення партизанської активності, не закріплюючи передові війська на невизначеному терміні окупації», – йдеться у звіті ISW.

Як повідомлялося, українські військові утримують позиції на східному (лівому березі) Херсонської області. 

До слова, російська армія може знову піти на Київ, якщо українські військові «посипляться» на якійсь ділянці фронту і у ворога звільняться сили.

Теги: ЗСУ військові армія окупанти росія

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