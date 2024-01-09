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Шойгу оголосив, що РФ розпочинає серійне виробництво безпілотників всіх типів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шойгу оголосив, що РФ розпочинає серійне виробництво безпілотників всіх типів
Росія збирається випускати від надмалих до важких ударних безпілотників
фото ілюстративне

Шойгу планує нарощувати поставки найбільш затребуваних зразків дронів

Міністерство оборони країни-агресорки сформує серійну лінійку всіх типів безпілотників – від надмалих до важких ударних. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на тематичній селекторній нараді з керівним складом ЗС РФ, пишуть РосЗМІ.

«Будемо нарощувати поставки найбільш затребуваних зразків (БПЛА – «Главком».). Зокрема, формувати серійну лінійку безпілотних літальних апаратів – від надмалих до важких ударних», – зазначив він.

Раніше Інституту вивчення війни повідомив, що росіяни почали серійне виробництво безпілотників гелікоптерного типу «Терміт».

У звіті зазначається, що 12 грудня росіяни, зокрема відомі державні пропагандисти, заявили, що країна виробляє БПЛА типу «Терміт». Дрон озброєний ракетами 80-мм калібру, які здатні вражати цілі на відстані до шести кілометрів.

Нагадаємо, Іран модифікував «Шахеди», нова модифікація є складнішої для виявлення.

До слова, Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.

Читайте також: Реактивні «Шахеди». Чи дійсно вони такі небезпечні
Теги: безпілотник росія Сергій Шойгу

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