Шойгу оголосив, що РФ розпочинає серійне виробництво безпілотників всіх типів

Росія збирається випускати від надмалих до важких ударних безпілотників

Шойгу планує нарощувати поставки найбільш затребуваних зразків дронів

Міністерство оборони країни-агресорки сформує серійну лінійку всіх типів безпілотників – від надмалих до важких ударних. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на тематичній селекторній нараді з керівним складом ЗС РФ, пишуть РосЗМІ.

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«Будемо нарощувати поставки найбільш затребуваних зразків (БПЛА – «Главком».). Зокрема, формувати серійну лінійку безпілотних літальних апаратів – від надмалих до важких ударних», – зазначив він.

Раніше Інституту вивчення війни повідомив, що росіяни почали серійне виробництво безпілотників гелікоптерного типу «Терміт».

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У звіті зазначається, що 12 грудня росіяни, зокрема відомі державні пропагандисти, заявили, що країна виробляє БПЛА типу «Терміт». Дрон озброєний ракетами 80-мм калібру, які здатні вражати цілі на відстані до шести кілометрів.

Нагадаємо, Іран модифікував «Шахеди», нова модифікація є складнішої для виявлення.

До слова, Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.