Шойгу оголосив, що РФ розпочинає серійне виробництво безпілотників всіх типів
Шойгу планує нарощувати поставки найбільш затребуваних зразків дронів
Міністерство оборони країни-агресорки сформує серійну лінійку всіх типів безпілотників – від надмалих до важких ударних. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на тематичній селекторній нараді з керівним складом ЗС РФ, пишуть РосЗМІ.
«Будемо нарощувати поставки найбільш затребуваних зразків (БПЛА – «Главком».). Зокрема, формувати серійну лінійку безпілотних літальних апаратів – від надмалих до важких ударних», – зазначив він.
Раніше Інституту вивчення війни повідомив, що росіяни почали серійне виробництво безпілотників гелікоптерного типу «Терміт».
У звіті зазначається, що 12 грудня росіяни, зокрема відомі державні пропагандисти, заявили, що країна виробляє БПЛА типу «Терміт». Дрон озброєний ракетами 80-мм калібру, які здатні вражати цілі на відстані до шести кілометрів.
Нагадаємо, Іран модифікував «Шахеди», нова модифікація є складнішої для виявлення.
До слова, Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.
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