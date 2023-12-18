Бої за Авдіївку: що відбувається на фронті

Росіяни почали застосовувати тактику терористів «ІДІЛ»

За інформацією Генштабу України, у зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

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Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 – південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

Ситуація в Авдіївці напружена. Окупанти намагаються продавити оборону ЗСУ одночасно по декількох напрямках. Атаки ведуться з району населеного пункту Степове.

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Протягом останнього тижня в районі Степового були тактичні успіхи ЗСУ, і нам вдалося значно покращити позиції, натомість противник атакує як на східних околицях цього населеного пункту, так і завдаються удари з трьох напрямків. Основні завдання окупаційних військ – прорив до населеного пункту Бердичі та вихід на локації ЗСУ в районі Ласточкиного. Ситуація складна.

Крім того окупанти встановили контроль над промзоною. Ними використовується тактика мобільних груп, коли з промзони загарбники намагаються прорватися до приватного житлового сектора Авдіївки.

Знову таки використовується тактика ПВК «Вагнер», тобто діють групи кількістю 8-15 осіб, які за рахунок чисельної переваги звужують лінію фронту і створюють можливості для прориву укріплень позицій ЗСУ на окремих ділянках фронту.

Наразі бої точаться на рівні вулиці Колосова та садового товариства «Виноградники». Важка ситуація в районі Авдіївського коксохіму, але ця територія повністю під контролем ЗСУ. Через руйнування, завдані російськими обстрілами, Авдіївський коксохімічний завод буде неможливо відновити після закінчення війни.

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«Завод під контролем української армії. Він був неодноразово обстріляний Росією. Вони гатили по ньому з усього, що мають. Я думаю, що відновити завод буде неможливо», – заявив гендиректор «Метінвесту» Юрій Риженков.

Були спроби окупантів активізувати дії із залученням важкої бронетехніки в районі териконів та очисних споруд. Однак на лінії бойового зіткнення змін не відбулося. Також у районі Водяного ворог намагався штурмувати зеленку в бік 9-го кварталу, це житловий район Авдіївки. Знову ж таки тактичних просувань не було. Примітно, що на цьому напрямку противник застосував тактику терористів «ІДІЛ» – коли транспорт навантажують вибухівкою та відправляють на позиції противника зі смертником всередині.

Росіяни застосовують таку тактику не вперше, щоправда, механік-водій попередньо вистрибує з танка і той стає безекіпажним і некерованим. Окупанти в районі Водяного у якості «шахеду» використали танк Т-62, начинений вибухівкою. Аналогічна ситуація в районі Опитного – без зміни лінії бойового зіткнення.

Днями російські війська намагалися наступати на Авдіївку колоною до 10 одиниць бронетехніки. ЗСУ знищили приблизно половину техніки. Основне завдання окупантів у районі Авдіївки – спроба створити оперативне оточення ЗСУ, встановити безпосередній контроль над локаціями. Однак зараз ширина коридору – від 6 до 6,5 км, що дозволяє ЗСУ проводити підвезення БК, вивезення поранених і проведення ротації особового складу.

Тобто говорити, що противнику вдалося встановити контроль над нашими локаціями, немає жодних підстав.