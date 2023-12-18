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Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

Бої за Авдіївку: що відбувається на фронті

glavcom.ua
Ситуація в Авдіївці напружена. Окупанти намагаються продавити оборону ЗСУ одночасно по декількох напрямках
фото: Instagram/libkos

Росіяни почали застосовувати тактику терористів «ІДІЛ»

За інформацією Генштабу України, у зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 – південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

Ситуація в Авдіївці напружена. Окупанти намагаються продавити оборону ЗСУ одночасно по декількох напрямках. Атаки ведуться з району населеного пункту Степове.

Протягом останнього тижня в районі Степового були тактичні успіхи ЗСУ, і нам вдалося значно покращити позиції, натомість противник атакує як на східних околицях цього населеного пункту, так і завдаються удари з трьох напрямків. Основні завдання окупаційних військ – прорив до населеного пункту Бердичі та вихід на локації ЗСУ в районі Ласточкиного. Ситуація складна.

Крім того окупанти встановили контроль над промзоною. Ними використовується тактика мобільних груп, коли з промзони загарбники намагаються прорватися до приватного житлового сектора Авдіївки.

Знову таки використовується тактика ПВК «Вагнер», тобто діють групи кількістю 8-15 осіб, які за рахунок чисельної переваги звужують лінію фронту і створюють можливості для прориву укріплень позицій ЗСУ на окремих ділянках фронту.

Наразі бої точаться на рівні вулиці Колосова та садового товариства «Виноградники». Важка ситуація в районі Авдіївського коксохіму, але ця територія повністю під контролем ЗСУ. Через руйнування, завдані російськими обстрілами, Авдіївський коксохімічний завод буде неможливо відновити після закінчення війни.

«Завод під контролем української армії. Він був неодноразово обстріляний Росією. Вони гатили по ньому з усього, що мають. Я думаю, що відновити завод буде неможливо», – заявив гендиректор «Метінвесту» Юрій Риженков.

Були спроби окупантів активізувати дії із залученням важкої бронетехніки в районі териконів та очисних споруд. Однак на лінії бойового зіткнення змін не відбулося. Також у районі Водяного ворог намагався штурмувати зеленку в бік 9-го кварталу, це житловий район Авдіївки. Знову ж таки тактичних просувань не було. Примітно, що на цьому напрямку противник застосував тактику терористів «ІДІЛ» – коли транспорт навантажують вибухівкою та відправляють на позиції противника зі смертником всередині.

Росіяни застосовують таку тактику не вперше, щоправда, механік-водій попередньо вистрибує з танка і той стає безекіпажним і некерованим. Окупанти в районі Водяного у якості «шахеду» використали танк Т-62, начинений вибухівкою. Аналогічна ситуація в районі Опитного – без зміни лінії бойового зіткнення.

Днями російські війська намагалися наступати на Авдіївку колоною до 10 одиниць бронетехніки. ЗСУ знищили приблизно половину техніки. Основне завдання окупантів у районі Авдіївки – спроба створити оперативне оточення ЗСУ, встановити безпосередній контроль над локаціями. Однак зараз ширина коридору – від 6 до 6,5 км, що дозволяє ЗСУ проводити підвезення БК, вивезення поранених і проведення ротації особового складу.

Тобто говорити, що противнику вдалося встановити контроль над нашими локаціями, немає жодних підстав.

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Теги: окупанти війна Авдіївка ворог

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