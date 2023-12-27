Тарнавський пояснив, чи є сенс утримувати Мар'їнку

Окупанти практично стерли з землі Мар'їнку

Завдання військового командування перш за все зберегти особовий склад. Про це «BBB Україна» заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, відповідаючи на питання, чи є сенс утримувати Мар'їнку, про захоплення якої раніше заявила РФ.

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«Знаєте, коли мені ставлять таке питання, чи є сенс щось тримати або, чи є сенс щось зробити, то я скажу: ми сьогодні боронимо нашу землю. І не шляхом самодурства або ліквідації нашого особового складу, а вмілих дій – маневром, вогнем, переміщенням, введенням противника в оману. Тому сьогодні питання не стоїть так – відійти або що. Ми сьогодні чітко усвідомлюємо, якщо десь все знищено або немає можливості – наше завдання, перш за все, зберегти особовий склад. І ми вживаємо всіх заходів для того, щоб воно було не «любой ценой», – пояснив він.

За словами Тарнавського, на сьогодні окупаційні війська практично стерли з землі це місто. Місцями навіть фундаменту на деяких ділянках немає.

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«Мар’їнка – це невеличке містечко, передмістя Донецька, і бої за Мар'їнку ведуться вже не день і не місяць. Другий рік там тривають активні бойові дії. До речі, якщо порівняти Мар’їнку з Авдіївкою, то ворог в Авдіївку не сильно бажає увійти. Він хоче обійти її, аби уникнути боїв у місті – бо це ще більше ускладнить його проблеми. Ми це спостерігали під час боїв за Бахмут», – додав генерал.

Нагадаємо, міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито окупувала Мар'їнку на Донеччині. Про це він сказав на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Диктатор у свою чергу зазначив, що нібито із «взяттям» Мар'їнки російські окупанти відсувають від Донецька бойові українські підрозділи.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив Збройні сили України тримають під контролем частину Мар'їнки Донецької області, про захоплення якої 26 грудня заявили російські окупанти.