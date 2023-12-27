Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Тарнавський пояснив, чи є сенс утримувати Мар'їнку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Тарнавський пояснив, чи є сенс утримувати Мар'їнку
Все, що росіяни залишили від Мар'їнки
фото ілюстративне

Окупанти практично стерли з землі Мар'їнку

Завдання військового командування перш за все зберегти особовий склад. Про це «BBB Україна» заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, відповідаючи на питання, чи є сенс утримувати Мар'їнку, про захоплення якої раніше заявила РФ. 

«Знаєте, коли мені ставлять таке питання, чи є сенс щось тримати або, чи є сенс щось зробити, то я скажу: ми сьогодні боронимо нашу землю. І не шляхом самодурства або ліквідації нашого особового складу, а вмілих дій – маневром, вогнем, переміщенням, введенням противника в оману. Тому сьогодні питання не стоїть так – відійти або що. Ми сьогодні чітко усвідомлюємо, якщо десь все знищено або немає можливості – наше завдання, перш за все, зберегти особовий склад. І ми вживаємо всіх заходів для того, щоб воно було не «любой ценой», – пояснив він.

За словами Тарнавського, на сьогодні окупаційні війська практично стерли з землі це місто. Місцями навіть фундаменту на деяких ділянках немає.

«Мар’їнка – це невеличке містечко, передмістя Донецька, і бої за Мар'їнку ведуться вже не день і не місяць. Другий рік там тривають активні бойові дії. До речі, якщо порівняти Мар’їнку з Авдіївкою, то ворог в Авдіївку не сильно бажає увійти. Він хоче обійти її, аби уникнути боїв у місті – бо це ще більше ускладнить його проблеми. Ми це спостерігали під час боїв за Бахмут», – додав генерал.

Нагадаємо, міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито окупувала Мар'їнку на Донеччині. Про це він сказав на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Диктатор у свою чергу зазначив, що нібито із «взяттям» Мар'їнки російські окупанти відсувають від Донецька бойові українські підрозділи.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив Збройні сили України тримають під контролем частину Мар'їнки Донецької області, про захоплення якої 26 грудня заявили російські окупанти.

Теги: Донеччина війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руїни Мар'їнки
Данілов про оборону Мар'їнки: ситуація гірша, ніж було з Бахмутом
Сьогодні, 07:52
Росіяни продовжують вкиди про повне взяття Мар'їнки
Шойгу заявив про захоплення Мар'їнки: ЗСУ відреагували
25 грудня, 19:03
Шойгу заявив про нібито захоплення Мар'їнки на Донеччині
Шойгу заявив про нібито захоплення Мар'їнки на Донеччині
25 грудня, 18:18

Події в Україні

Тарнавський пояснив, чи є сенс утримувати Мар'їнку
Тарнавський пояснив, чи є сенс утримувати Мар'їнку
Скільки хімічних атак РФ завдала по українських військових: шокуючі цифри
Скільки хімічних атак РФ завдала по українських військових: шокуючі цифри
Загиблі на Одещині та удар по вокзалу в Херсоні: яка ситуація в регіонах
Загиблі на Одещині та удар по вокзалу в Херсоні: яка ситуація в регіонах
Данілов підтвердив, що Росія втратила 20% флоту
Данілов підтвердив, що Росія втратила 20% флоту
Херсонщина: росіяни змінили тактику після збиття винищувачів
Херсонщина: росіяни змінили тактику після збиття винищувачів
Удар по російському кораблю: з’явилися попередні дані про кількість жертв
Удар по російському кораблю: з’явилися попередні дані про кількість жертв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Безугла назвала особу, яка начебто наполягає на драконівській мобілізації
9603
Де в Україні розікрали найбільше коштів на відновлення: Держаудитслужба назвала місто
9417
Закон про мобілізацію. Чому всі такі налякані?
9197
Шойгу доповів Путіну про знищення корабля «Новочеркаськ» у Криму
8797
На Київщині на Різдво горіли церкви: розпочато розслідування
8677
Японія поскаржилась на «дірки» в обороні через поставки озброєння до США

Новини

Два роки допомоги ЗСУ. Фонд Порошенка оприлюднив звіт
Сьогодні, 10:47
У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)
Сьогодні, 08:42
Авіація ЗСУ вдарила по 17 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ, сильний вітер: прогноз погоди на 27 грудня
Сьогодні, 04:49
На заводі Tesla робот напав на інженера
Сьогодні, 04:16

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua