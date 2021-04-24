Хоч ворог відійшов від кордону, потрібно посилювати армію, – депутатка

«Потрібно забезпечувати відповідне фінансування міністерства оборони, вчасно формувати Державне оборонне замовлення і підвищити заробітну плату військовим» – Зінкевич

Необхідно посилювати обороноздатність і міжнародну підтримку України, щоб зменшити загрозу з боку Росії. Про це заявила народна депутатка фракції «Європейська Солідарність», ветеран, командир батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич.

«Наша армія – це зовсім не такий рівень, як був у 2014-му. Вона реально набагато краще забезпечена. Я як ветеранка, яка брала участь в бойових діях з 2014-го року, це знаю і підтверджую. Дійсно відведення військ росіян з нашого кордону – це заслуга комплексна: і міжнародних партнерів, і позиції нашої влади. Сподіваюся, що під цим немає якогось негативного підтексту. Не хотілось би, щоб він був», – сказала вона.

«Ми повинні розуміти, що окупаційні війська не відходять ні з Криму, ні з Донбасу. Ми повинні не втрачати пильність, бути уважними. Тому що навіть якщо у нас не буде великого зосередження військ під кордоном, то в росіян все може змінитися за декілька днів, і ми завжди повинні бути готовими, підтримувати нашу армію. Завжди повинні бути уважними до подій, які відбуваються», – додала народна депутатка.

Крім цього, Зінкевич наголосила, що потрібно забезпечувати відповідне фінансування міністерства оборони, вчасно формувати Державне оборонне замовлення і підвищити заробітну плату військовим, які захищають країну на передовій.

«Сподіваюсь, що оборонне замовлення буде ухвалене найближчим часом. Це надзвичайно важливо. Потрібно приділити увагу такому додатковому нюансу, як підвищення заробітної плати військовим. Тому що протягом двох останніх років збільшення не відбувається. Бюджет фінансування на Міноборони не зменшується, але при цьому не закладається його збільшення», – зазначила представниця «Європейської Солідарності».

«Для того, щоб мати якісну армію, ми повинні дбати про її добробут. Як ветеранка я розумію, що якщо вдома в сім’ї все добре, можливо забезпечити родину – і воюється спокійніше. Сподіваюсь, що питання оборонних закупівель і підвищення заробітних плат вирішиться найближчим часом. Це потрібно було передбачати при ухваленні бюджету восени. Я вважаю, що треба приділяти менше уваги таким сферам як, наприклад, фінансування Офісу Президента, яке було збільшене, а при цьому фінансування Міністерства оборони було на такому ж рівні, без врахування інфляції», – резюмувала Зінкевич.

Нагадаємо, 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія із 23 квітня почне частково відводити свої війська від українського кордону. За його словами, «всі поставлені цілі досягнуті». Шойгу назвав перекидання великої частини російських військ на південні рубежі РФ «раптовою перевіркою».

До слова, у Міноборони США наголошують, що поки зарано оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордонів з Україною. США обізнані про нещодавні заяви РФ з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією.

Як повідомлялося, в Європейській комісії пообіцяли простежити за відведенням російських військ від кордонів з Україною. Єврокомісія закликала Росію переглянути рішення, згідно з яким частини акваторії Чорного моря буде закрита.

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